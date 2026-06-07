Nuevo Liberalismo arremete contra la ANR y asegura que busca “unidad sana” dentro del PLRA

En el marco de las internas partidarias y la elección de candidatos a los cargos municipales que representarán a las agrupaciones políticas en octubre de este año, varias autoridades del PLRA acudieron al colegio Santa Librada de Fernando de la Mora para votar.

Los principales referentes del movimiento Nuevo Liberalismo fueron en grupo para acompañar al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien votó en el predio de la institución educativa, entre ellos el candidato a presidente del Partido, Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora; el senador Líder Amarilla y el hermano de Estigarribia, Sergio Estigarribia, quien aspira a la intendencia de Fernando de la Mora.

El gobernador de Central afirmó que buscan una “unidad sana”, sobre todo basada en ideales, y arremetió contra la ANR, al asegurar que el partido que hoy ocupa el gobierno no gobierna, sino que responde a intereses de un grupo que gobierna en nombre de la ANR.

“Nosotros creemos que vamos a tener una unidad sana, una unidad de ideales, no como la gente del Partido Colorado (...) porque sabemos que hoy no está gobernando el Partido Colorado, está gobernando un grupo en nombre del Partido Colorado, porque hay muchos colorados de bien que acompañan este proyecto y que van a acompañar en las próximas elecciones en octubre y en el 2028″, aseguró.

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Unidad con quienes respeten el estatuto del PLRA

Por su parte, Alcides Riveros insistió en que Fernando de la Mora es una ciudad muy importante para el PLRA, donde no se pueden dar el lujo de perder.

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Con respecto a las internas partidarias, dijo que en Fernando de la Mora son importantes porque de esa ciudad fueron elegidos tres presidentes del PLRA, siendo que quien sea elegido en esta oportunidad articulará además la unidad de la oposición para las municipales de octubre y para el 2028.

“Se elige un presidente del partido que no solamente va a dirigir durante los cinco años, sino que va a ser un presidente que va a articular a toda la oposición para poder llegar a ganar la mayor cantidad de intendencias en estas elecciones el 4 de octubre en las municipales y luego, a partir de allí, construir para que haya la alternancia real dentro de la República del Paraguay para el 2028″, refirió.

Aseguró que para el 2028 hay una percepción ciudadana de que va a haber un cambio como pasó en el 2008, cuando, tras más de 70 años en el gobierno, la ANR perdió ante Fernando Lugo apoyado por el PLRA.

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“Depende de nosotros la construcción de un Partido Liberal abierto, de un Partido Liberal aperturista, un PLRA que recupere su mística, su identidad y tenga una visión de futuro realmente y también que pueda hablar con todos los sectores. Lo que se da hoy en el PLRA es que, por el estatuto partidario, los presidentes del partido electos no pueden ser candidatos a presidente de la República ni a vicepresidente de la República, tienen que renunciar para eso. Nosotros vamos a hablar con todos los sectores, con todos los sectores que quieran respetar el estatuto partidario”, explicó.

Resaltó que las elecciones internas del PLRA se llevan con total normalidad desde la apertura de las mesas a las 6:00, por lo que esperarán el resultado al cierre de las 17:00.

Agregó que a partir de las cinco de la tarde más del 80% del PLRA va a estar unido y van a construir con los otros, el 20%, una unidad real dentro del PLRA.