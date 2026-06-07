TSJE declara como “misión cumplida” las elecciones internas

Con más del 90% de los resultados preliminares en la capital, Asunción, el TSJE brindó una conferencia de prensa para cerrar la jornada electoral de hoy. Al respecto, el presidente de la institución, Jorge Bogarín González, precisó que el juzgamiento estará a cargo de los Tribunales Partidarios.

“Quiero destacar una jornada tranquila, ordenada, salvo algunos incidentes aislados; felicitar en ese sentido a la ciudadanía por su comportamiento cívico. Hemos cumplido con nuestra misión; que Dios bendiga al Paraguay, a los funcionarios y a la ciudadanía”, declaró.

Por su parte, el vicepresidente del TSJE, César Rossel, sostuvo que la jornada deja dos cosas: “Felicitar y agradecer” porque los resultados de hoy dejan “una exitosa elección más para nosotros”.

También destaco el funcionamiento del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un sistema al que calificó como “una joya internacional que una vez más se destaca”.

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Baja participación porque son Internas

Por su parte, el ministro del TSJE Jaime Bestard sostuvo precisó que las elecciones internas tienen un porcentaje de participación más bajo en comparación a las generales.

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En cifras, citó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) alcanzaría un 49% y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) casi 30%, que son “porcentajes normales” de participación por las internas.

Este discurso fue segundado por Rossel, quien de igual manera instó a la futura participación y aseguró que el porcentaje crecerá para las generales previstas para el 4 de octubre próximo.

Asimismo, Bogarín González enfatizó que desde el TSJE continuarán con las capacitaciones y el énfasis en importancia de la participación ciudadana.

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