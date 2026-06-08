Política
08 de junio de 2026 a la - 09:28

Arroyito: hermana de intendenta denuncia agresión física durante elecciones

Mujeres conversando en un centro de votación, con un hombre de espaldas observando. Ambiente exterior, mesas de votación visible.
La hermana de la intendente de Arroyito denunció que sufrió una agresión durante las elecciones de la ANR.Gentileza

Una mujer de 23 años, hermana de la intendente de Arroyito y ganadora de la interna Josefina Torales (ANR-HC), denunció que fue agredida por un hombre y una mujer. Dijo a la Policía Nacional que recibió una bofetada, un empujón y cayó al suelo. Ocurrió durante la jornada electoral realizada ayer.

Por Aldo Rojas

En la Comisaría 13ª, Victoria Torales Duarte presentó la denuncia contra Emerenciana Franco de Valdez, apoderada distrital del Movimiento Innovación Colorada (Lista 22), y Néstor Silva, apoderado del Movimiento Colorado Añetete (Lista 6).

De acuerdo al relato de la hermana de la actual jefa comunal de Arroyito y ganadora de la interna de la ANR, el incidente se produjo aproximadamente a las 8:30, cuando la joven reclamó ante los miembros de la mesa número 8, ubicada en la escuela Mayor Julio Dionisio Otaño, presuntos impedimentos para que algunas personas puedan ejercer su derecho al voto.

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En el acta de denuncia, Torales Duarte, indicó que que fue abofeteada y empujada por la espalda, situación que provocó su caída al suelo.