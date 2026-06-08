Arroyito: hermana de intendenta denuncia agresión física durante elecciones

En la Comisaría 13ª, Victoria Torales Duarte presentó la denuncia contra Emerenciana Franco de Valdez, apoderada distrital del Movimiento Innovación Colorada (Lista 22), y Néstor Silva, apoderado del Movimiento Colorado Añetete (Lista 6).

De acuerdo al relato de la hermana de la actual jefa comunal de Arroyito y ganadora de la interna de la ANR, el incidente se produjo aproximadamente a las 8:30, cuando la joven reclamó ante los miembros de la mesa número 8, ubicada en la escuela Mayor Julio Dionisio Otaño, presuntos impedimentos para que algunas personas puedan ejercer su derecho al voto.

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En el acta de denuncia, Torales Duarte, indicó que que fue abofeteada y empujada por la espalda, situación que provocó su caída al suelo.