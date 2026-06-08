Elecciones internas: esto dice Camilo Pérez sobre la reunión con Colorado Añetete

Tras su victoria ayer en las Elecciones Municipales Internas, Camilo Pérez es el candidato del Partido Colorado para la intendencia de Asunción. Hoy, el cartista se reunió con dirigentes del movimiento Colorado Añetete.

“Muy buena la reunión, fuimos muy bien recibidos por Arnoldo Wiens, Mauri Espínola; una reunión muy amena, cariñosa la reunión por sobre todo”, detalló.

Asimismo, aseguró que el objetivo de encuentros como este es hacer “lo que dijimos nosotros: buscar la concordia colorada”.

En referencia al expresidente Mario Abdo Benítez, Pérez sostuvo que fue Wiens quien “habló en su nombre", por lo que también habría integrantes de Añetete que se sumen a su equipo de comando.

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Opositores se unirían a Camilo

Otro punto que mencionó el candidato colorado es que inclusive “sectores y actores conocidos de la oposición” se acoplarían a su equipo, aunque no dio ningún nombre.

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“Creemos que la ciudad de Asunción necesita a gente, una gestión comprobada y trabajo sincero; vamos a tener un PC ciudadano. Voy a publicar absolutamente todo y desde el primer día vengo diciendo que ningún solo funcionario se va a quedar sin trabajo, pero no voy a aceptar ningún solo planillero. El que trabaja no se va a ir”, sentenció.

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