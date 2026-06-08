Política
08 de junio de 2026 a la - 17:01

“Unidos por Asunción” oficializa lista de concejales que apoyan a Soledad Núñez

Soledad Núñez en evento político, rodeada de personas felices que levantan las manos y sostienen carteles de apoyo.
Soledad Núñez y autoridades y candidatos a concejales del a Alianza Unidos por Asunción.

La Alianza opositora Unidos por Asunción, que apoya a la intendentable Soledad Núñez, oficializó su lista de 24 candidatos a concejales integrada por 11 de partidos opositores. El PLRA, que también apoya a Núñez, tiene su lista propia.

Por ABC Color

El Partido Patria Querida (PPQ), agrupación que inscribió a Soledad Núñez como precandidata a la intendencia para formalizar su postulación, negoció un total de seis lugares en la lista de concejales de Unidos por Asunción.

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Candidatos a concejales de Patria Querida y Daniel Rodríguez, del equipo del Sen. Eduardo Nakayama.
Candidatos a concejales de Patria Querida y Daniel Rodríguez, del equipo del Sen. Eduardo Nakayama.

Aparecerán en diversos lugares en la pantalla de votación Sebastián Garay; Pablo Callizo; Álvaro Grau; Jazmín Galeano; Ingrid Noguera y Daniel Rodríguez. En este último, el PPQ aclaró que Rodríguez usó el cupo de dicho partido pero en realidad forma parte del equipo del senador Eduardo Nakayama.

Candidatos a concejales de Unamonos y Cruzada Nacional dentro de Unidos por Asunción.
Candidatos a concejales de Unamonos y Cruzada Nacional dentro de Unidos por Asunción.

El Partido Unámonos, que formó una alianza con Cruzada Nacional, negoció cuatro cupos. Estos son Magín López; Carmen Cubas; Julio Villalba y Celino Ferreira.

Dos lugares cada uno

El Partido País Solidario (PPS) negoció dos lugares en la lista de Unidos por Asunción que serán ocupados por Noelia Díaz y Fabiana Montiel. El tercer candidato en su interna, Ramón Arambulo, quedó fuera.

candidatos
Arriba: Noelia Díaz y Fabiana Montiel del PPS; seguidos por Josefina Duarte y Pedro Mayor Martínez del PRF. Abajo: Mauricio Maluff y Maximiliano Seiferheld del PDP seguidos por Gustavo Rodríguez y Coralie Arbo del PPC.

El Partido Revolucionario Febreristas (PRF) negoció dos cupos para Josefina Duarte y Pedro Mayor Martínez.

El Partido Democrático Progresista (PDP) negoció dos lugares para Mauricio Maluff y Maximiliano Seiferheld.

El Partido Participación Ciudadana (PPC) negoció dos espacios para Gustavo Rodríguez y Coralie Arbo.

El Partido Yo Creo, negoció dos lugares para Rosa Martinez de Vacchetta y Bruno Martínez. El tercer candidato en la interna, Marcelino Rivas, quedó fuera.

Candidatos
Arriba: Rosa Martinez de Vacchetta y Bruno Martínez de Yo Creo; seguidos por Gladis Fischer del Frente Amplio. Abajo: Jorge Ramos del PEN; Oti Sánchez del Partido de la A y Gladys Canese, del Frente Patriótico Teete.

Un cupo cada uno

Finalmente, negociaron un espacio cada uno: Gladis Fischer del Partido Frente Amplio; Jorge Ramos del Partido Encuentro Nacional (PEN); Oti Sánchez del Partido de la A y Gladys Canese, del Frente Patriótico Teete.

¿Cómo aparecerán en la pantalla?

1 Sebastián Garay (PPQ)

2 Noelia Díaz (PPS)

3 Mauricio Maluff (PDP)

4 Gustavo Rodríguez (PPC)

5 Rosa Martinez de Vacchetta (Yo Creo)

6 Celino Ferreira (Cruzada/Unámonos)

7 Álvaro Grau (PPQ)

8 Gladis Fischer (PFA)

9 Jorge Ramos (PEN)

10 Josefina Duarte (PRF)

11 Oti Sánchez (Partido de la A)

12 Julio Villalba (Cruzada/ Unamonos)

13 Pablo Callizo (PPQ)

14 Fabiana Montiel (PPS)

15 Maximiliano Seiferheld (PDP)

16 Coralie Arbo (PPC)

17 Bruno Martínez (Yo Creo)

18 Carmen Cubas (Cruzada/Unamonos)

19 Jazmín Galeano (PPQ)

20 Ingrid Noguera (PPQ)

21 Daniel Rodríguez (PPQ/equipo Eduardo Nakayama)

22 Gladys Canese (Partido del Frente Patriótico Teete)

23 Pedro Mayor Martínez (PRF)

24 Magín López (Cruzada/Unamonos)