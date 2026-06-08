“Unidos por Asunción” oficializa lista de concejales que apoyan a Soledad Núñez

El Partido Patria Querida (PPQ), agrupación que inscribió a Soledad Núñez como precandidata a la intendencia para formalizar su postulación, negoció un total de seis lugares en la lista de concejales de Unidos por Asunción.

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Aparecerán en diversos lugares en la pantalla de votación Sebastián Garay; Pablo Callizo; Álvaro Grau; Jazmín Galeano; Ingrid Noguera y Daniel Rodríguez. En este último, el PPQ aclaró que Rodríguez usó el cupo de dicho partido pero en realidad forma parte del equipo del senador Eduardo Nakayama.

El Partido Unámonos, que formó una alianza con Cruzada Nacional, negoció cuatro cupos. Estos son Magín López; Carmen Cubas; Julio Villalba y Celino Ferreira.

Dos lugares cada uno

El Partido País Solidario (PPS) negoció dos lugares en la lista de Unidos por Asunción que serán ocupados por Noelia Díaz y Fabiana Montiel. El tercer candidato en su interna, Ramón Arambulo, quedó fuera.

El Partido Revolucionario Febreristas (PRF) negoció dos cupos para Josefina Duarte y Pedro Mayor Martínez.

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El Partido Democrático Progresista (PDP) negoció dos lugares para Mauricio Maluff y Maximiliano Seiferheld.

El Partido Participación Ciudadana (PPC) negoció dos espacios para Gustavo Rodríguez y Coralie Arbo.

El Partido Yo Creo, negoció dos lugares para Rosa Martinez de Vacchetta y Bruno Martínez. El tercer candidato en la interna, Marcelino Rivas, quedó fuera.

Un cupo cada uno

Finalmente, negociaron un espacio cada uno: Gladis Fischer del Partido Frente Amplio; Jorge Ramos del Partido Encuentro Nacional (PEN); Oti Sánchez del Partido de la A y Gladys Canese, del Frente Patriótico Teete.

¿Cómo aparecerán en la pantalla?

1 Sebastián Garay (PPQ)

2 Noelia Díaz (PPS)

3 Mauricio Maluff (PDP)

4 Gustavo Rodríguez (PPC)

5 Rosa Martinez de Vacchetta (Yo Creo)

6 Celino Ferreira (Cruzada/Unámonos)

7 Álvaro Grau (PPQ)

8 Gladis Fischer (PFA)

9 Jorge Ramos (PEN)

10 Josefina Duarte (PRF)

11 Oti Sánchez (Partido de la A)

12 Julio Villalba (Cruzada/ Unamonos)

13 Pablo Callizo (PPQ)

14 Fabiana Montiel (PPS)

15 Maximiliano Seiferheld (PDP)

16 Coralie Arbo (PPC)

17 Bruno Martínez (Yo Creo)

18 Carmen Cubas (Cruzada/Unamonos)

19 Jazmín Galeano (PPQ)

20 Ingrid Noguera (PPQ)

21 Daniel Rodríguez (PPQ/equipo Eduardo Nakayama)

22 Gladys Canese (Partido del Frente Patriótico Teete)

23 Pedro Mayor Martínez (PRF)

24 Magín López (Cruzada/Unamonos)