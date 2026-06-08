Elecciones 2026: directores de “Nenecho” son candidatos de la ANR en Asunción

Tras las elecciones internas en Asunción, la lista preliminar de candidatos a concejales del Partido Colorado (ANR) incluye a cuestionados directores y exdirectores municipales y concejales cómplices del exintendente Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez (ANR-cartista), quien presionado, renunció a su cargo en agosto. Durante su gestión se consumó el monumental desvío de G. 512.000 millones de bonos que debieron ser para obras, pero se usaron para pagar salarios y otros gastos corrientes.

Pese al voto castigo contra Nenecho, que en estas elecciones internas quedó fuera de la posibilidad de volver a la Junta Municipal, su estructura busca reciclarse de cara a las Elecciones Municipales 2026. Colaboradores de su criticada gestión copan los primeros lugares de la propuesta colorada para la Municipalidad de Asunción.

Entre sus operadores, hay salpicados por denuncias de coimas, cajas paralelas, desvíos de fondos de bonos y arreo de funcionarios de la comuna. Te contamos quiénes son y cuáles son los cuestionamientos sobre ellos.

Candidatos a concejales de Asunción por la ANR: los exdirectores de la era “Nenecho”

Gerardo “Gringo” Benítez encabezaría la lista de candidatos de la ANR para la concejalía de Asunción. Benítez se desempeñó como director del Mercado de Abasto durante la gestión de Rodríguez. En junio de 2023 se vio obligado a renunciar debido a las protestas de permisionarios que exigían mayor transparencia, seguridad y combate al microtráfico.

La lista también incluye a Diego “Arki” Sotomayor, director de Planeamiento Urbano comunal. Sotomayor fue denunciado formalmente ante la Junta Municipal por el precandidato Bruno Martínez. La acusación señala la existencia de una supuesta rosca mafiosa encargada de frenar planos y licencias comerciales con el fin de exigir coimas y una caja paralela para financiar su campaña proselitista.

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Con un salario de G. 16.396.529, Sotomayor confirmó estar de vacaciones, mientras se denunciaba que su ausencia generó serios problemas para los contribuyentes. Ante las denuncias de corrupción, respondió que la responsabilidad penal es individual. Contribuyentes ratificaron a ABC que los trámites en su dependencia demoran meses, pero se emiten en dos días mediante coimas. El funcionario cuenta con el respaldo político de Jorge “Turi” Capello (ANR-cartista), secretario privado del presidente Santiago Peña (ANR-cartista).

Durante la campaña, funcionarios municipales denunciaron a ABC la ejecución de un operativo de “arreo” obligatorio en favor de la candidatura de Sotomayor. Según la denuncia, para los trabajadores de confianza y jefaturas la asistencia a los mítines proselitistas no era opcional. Además, denunciaron persecución contra los “contreras” que no acudieron a los actos.

Internas ANR en Asunción: denuncias de coimas y arreo de funcionarios municipales

Otro integrante de la lista de candidatos a concejal de la ANR es Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista), director de la Policía Municipal Fiscalizadora, quien heredó el cargo de su hermano Maximiliano Ayala (ANR-cartista), a quien Santiago Peña designó como director del Registro Civil de las Personas.

Maxi Ayala es, además, presidente de la Seccional 15 y fue señalado por recibir fondos de los bonos G8 durante la gestión de Nenecho. Un análisis de ABC sobre el informe de la intervención de la gestión de Rodríguez mostró cómo las transferencias realizadas desde las cuentas de los bonos G8, a los directores, entre ellos a Ayala, se disparan en días previos al 18 de diciembre de 2022, cuando se desarrollaron las internas del Partido Colorado

Bajo la gestión de “Tino”, en las internas coloradas, el 100% de las pintatas electorales fueron ilegales, entre ellas las suyas. Sus subordinados denunciaron que, durante su campaña, Ayala obligó a funcionarios de su dependencia a trabajar activamente por él. El precandidato negó la coacción y declaró que los empleados municipales no superaban el 10% de los presentes. La lista de Ayala lleva como primer suplente a Kike Chávez, exdirector policial de Nenecho.

La nómina incluye a Carlos Morel Gadea, director de Defensa al Consumidor y comisionado de la Essap, con sueldo de G. 12.564.800. Morel Gadea es acusado de abandonar sus responsabilidades institucionales para concentrarse en su campaña proselitista. Asimismo, figura Óscar “Piriki” Rodríguez, Defensor Municipal de la Junta y cuñado de Nenecho, con ingresos de G. 14.429.250.

Junta Municipal de Asunción: los concejales cartistas y disidentes que buscan la reelección

Los resultados preliminares confirman que la nómina colorada premia a siete ediles que ejercieron como aliados de la administración de Nenecho. La lista incluye a los cartistas: Miguel Sosa, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, César “Ceres” Escobar, Mariano Cáceres, Gabriel Calonga y Javier Pintos. Todos ellos avalaron, con su voto, abstención o ausencias estratégicas, las rendiciones de cuentas de los periodos 2023 y 2024, cuando ABC ya había denunciado el desvío de bonos.

Esta denuncia fue confirmada por la Contraloría General de la República (CGR), que en mayo de 2025 pidió la intevención de la gestión de Rodríguez. Carlos Pereira, interventor, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, Nenecho desvió G. 512.000 millones del dinero de los bonos a gastos corrientes. El desvío alcanzó a parte de su estructura política en coincidencia con las elecciones generales de 2023.

A la lista se integra la concejala Karina Acuña (ANR-cartista), quien ingresó a la corporación legislativa en carácter de suplente. Su incorporación se dio tras la designación mayoritaria de Luis Bello como intendente, luego de la renuncia de Rodríguez en agosto. Acuña acompañó la fallida aprobación del balance 2025, que fue rechazado por la Junta Municipal.

La propuesta electoral colorada para Asunción incorpora también a los concejales colorados disidentes Jesús Lara y Arturo “Tuki” Almirón. Lara es hermano directo del director de Fonacide de la comuna, Enmanuel Lara. Por su parte, Almirón, actual presidente de la Junta, lideró el acuerdo político que facilitó la consagración del intendente Bello.

Asesor de Fretes en el IPS también entró a la lista

Aunque no vinculado a la gestión de Rodríguez, la lista de candidatos incluye a Óscar Noldin, asesor del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes.