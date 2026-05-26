Luque: Activistas “galardonan” a intendente y concejales por sus “trabas a la transparencia”

Mirian Franco, miembro de la Contraloría Ciudadana de Luque, entregó hoy a los concejales municipales certificados en los que se reconocía la “destacada participación en permanecer en absoluto silencio” y así convertirse en cómplices de la pésima gestión del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC).

Durante el acto, los ediles se mostraron hostiles con la activista, incluso un secretario de la Junta Municipal intentó arrebatar el micrófono a la ciudadana e impedirle que siga hablando.

Mientras tanto, la concejal liberocartista Francisca Franco intentó impedir la entrega de documentos y comenzó a gritar “payasa, payasa” en plena sesión demostrando así su falta de empatía hacia el genuino pedido de transparencia.

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Los miembros de la Contraloría Ciudadana hace meses solicitan la realización de una audiencia pública de rendición de cuentas, pero el intendente Carlos Echeverría se niega a realizarlo, incluso presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar transparentar su gestión.

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Paralelamente, la Junta Municipal, donde siete colorados se aliaron con los cuatro liberocartistas, para que año tras año se conviertan en cómplices de la pésima gestión y aprueban las rendiciones de cuentas sin informar a la ciudadanía.

Categoría al silencio

Los certificados contaban con categorías, por ejemplo, los liberocartistas; Rómulo Pérez, Francisca Franco y José Meza, quienes buscan su reelección en el cargo fueron galardonados por la “mejor categoría al silencio”.

Similar premiación se llevó el concejal liberal Manuel “Manolo” Achucarro, quien es candidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

También los colorados tuvieron cada uno sus “merecidos certificados” por poner trabas a los pedidos de transparencia. Los colorados, entre ellos Juan Ángel Marecos, Arnaldo Baeza, Enrique Quintana e Iván Velázquez, quienes buscan su reelección en el cargo, tuvieron sus certificados.

La Contraloría Ciudadana tampoco se olvidó de los ediles colorados; Ramón Servín, Eliseo Maldonado y Diego Romero, quienes recibieron también su cartón.

La única concejal que no recibió el certificado fue la concejal Belén Maldonado (PLRA), quien mantiene una postura crítica hacia la gestión municipal y viene acompañando los reclamos ciudadanos.

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Intendente también tuvo galardón

Mirian Franco, luego de asistir a la sesión de la Junta Municipal de Luque y entregar los certificados a los ediles fue hasta el despacho del intendente cartista para entregar también el reconocimiento. Sin embargo, una secretaria le indicó que Echeverría no se encontraba, pero igualmente le hizo llegar el “galardón”.

Carlos Echeverría fue galardonado por su “destacada labor para impedir la realización de la audiencia pública, demostrando así su firme compromiso con la falta de transparencia”.

Este es el segundo año consecutivo que la Contraloría Ciudadana recurre a la Justicia para exigir la audiencia pública, un requerimiento al que están obligados por ley los municipios.

Un juzgado de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación ya ordenaron a Echeverría la realización de la audiencia, pero se recurrió a una acción de inconstitucionalidad que debe definir la Corte Suprema de Justicia.