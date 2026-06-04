Luque: citan a audiencia a precandidato cartista denunciado por violencia

El abogado Raúl Salinas, director jurídico de la Municipalidad de Luque y precandidato a concejal por un ala del cartismo luqueño liderado por el intendente Carlos Echeverría, fue denunciado por violencia contra la mujer y una jueza le impuso medidas restrictivas.

Raúl Salinas está en la lista de concejales del intendentable Diego Candia, actual diputado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y según el oficio judicial tiene prohibido realizar actos de violencia contra Amelia Isabel Melgarejo, de manera directa o indirecta.

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La jueza de Paz Karin Marle Leite Zaracho le prohibió además a Salinas enviar mensajes por cualquier medio tecnológico a la denunciante, realizar agresiones verbales, actos de persecución, intimación o acoso, insultos, ofensas, denigraciones o desvalorizaciones.

Raúl Salinas tiene prohibido además humillar, hostigar, amenazar, controlar o vigilar a Amelia Isabel Melgarejo.

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El Juzgado de Paz, tras ordenar las restricciones contra Salinas fijó audiencia para el próximo 26 de agosto a las 9:00.

La jueza de Paz también comunicó a la comisaría de Luque sobre las restricciones que debe cumplir el precandidato a concejal.

Otros candidatos a concejales

De esta manera, Raúl Salinas se suma a la lista de precandidatos a concejales cartistas con problemas con la Justicia.

El primero con proceso judicial y que busca llegar a la Junta Municipal de Luque es Roberto Cubilla Sanabria, quien cumple prisión preventiva en el marco del operativo “Copia Fiel”. El político forma parte del equipo político del intendentable Hugo Farías.

El segundo es Hans Hermann Kemper Rojas, otro candidato a concejal de Hugo Farías, quien está siendo investigado por un presunto título falso de abogado; pero la investigación está paralizada por una recusación contra el agente fiscal que allanó su oficina.

El tercero es Claudio Torres, candidato a concejal del equipo del intendentable Hugo Farías, quien se dio por detenido el jueves pasado por contar con orden de captura en una causa sobre estafa e invasión de inmueble.