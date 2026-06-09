Bloque Democrático: “Se comprueba el más absoluto sometimiento a la mafia enroscada en el poder”

Bajo el título “Justicia arrodillada al patrón”, los legisladores del Bloque Democrático, que se conformó tras la destitución de Kattya González, calificaron de vergonzosa la resolución adoptada por seis ministros y camaristas contra tres votos en disidencia, sosteniendo que el fallo representa una grave claudicación de la independencia judicial frente al poder político.

La frase más contundente del comunicado apunta directamente al sistema de justicia y al contexto político que rodeó el caso: “Se comprueba el más absoluto sometimiento a la mafia enroscada en el poder, disfrazada de legalidad”.

Los parlamentarios cuestionaron que la Corte haya validado la destitución de Kattya González mediante lo que consideran un argumento meramente formal para evitar pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

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Según el comunicado, la Sala Constitucional convalidó “la arbitraria destitución” de la exsenadora mediante un “absurdo tecnicismo”, pese a que el procedimiento de pérdida de investidura habría violado el debido proceso y el reglamento interno vigente de la Cámara Alta.

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Asimismo, señalaron que una mayoría simple terminó adoptando una decisión que, a criterio de los firmantes, requería una mayoría calificada, configurando un precedente peligroso para el sistema democrático de nuestro país.

Acusan a la Corte de actuar subordinada al poder político

Otro de los puntos fuertes del manifiesto es la crítica al tiempo que tardó la Corte Suprema en resolver la causa. Los legisladores sostienen que la máxima instancia judicial demoró más de dos años en emitir una decisión y cuestionan que el fallo haya sido divulgado en un momento que, según afirman, buscaba reducir su impacto público.

“Este no es un fallo ajustado a derecho; es un recurso’i tras más de dos años de deliberada demora”, expresa el documento.

Para los opositores, la resolución evidencia un sometimiento de la Justicia a intereses políticos, al punto de afirmar que las decisiones judiciales responden a sectores de poder que influyen sobre las instituciones del Estado.

“La democracia se degrada al nivel de las autocracias”

El comunicado también advierte sobre las consecuencias institucionales de la decisión judicial. Los legisladores consideran que el fallo destruye las expectativas de contar con poderes independientes y profundiza el deterioro democrático del país.

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“Esta decisión echa por tierra las esperanzas de contar con instituciones republicanas libres e independientes, degradando nuestra democracia al nivel de las autocracias más atrasadas”, señala el texto.

En ese contexto, sostienen que la exsenadora deberá acudir a instancias internacionales en busca de reparación, al considerar agotadas las posibilidades de obtener justicia dentro del país.

Alertan sobre futuras condenas internacionales al Estado

Los firmantes del manifiesto también advirtieron que una eventual condena internacional contra Paraguay podría generar importantes costos económicos para el Estado.

Según sostienen, si organismos internacionales terminan concluyendo que existió una vulneración de derechos, serán las futuras generaciones quienes deberán asumir las consecuencias financieras de esas decisiones.

“El país terminará pagando multimillonarias indemnizaciones cuando instancias internacionales reviertan este nuevo golpe contra la democracia paraguaya”, expresaron.

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El manifiesto fue suscrito por los senadores: Ignacio Iramain (Independiente), quien actualmente reemplaza a Kattya en la banca. También respaldan: Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana), Eduardo Nakayama (Independiente), José Oviedo (Yo Creo), Ever Villalba (PLRA) y Celeste Amarilla (PLRA).

Asimismo, Rafael Filizzola (PDP), Sergio Rojas (PLRA), Rubén Velázquez (Yo Creo), Líder Amarilla (PLRA), Salyn Buzarquis (PLRA), Walter Kobylanski (Yo Creo), Lucía Mendoza (Cruzada Nacional) y José “Pakova” Ledesma (PLRA), además de los diputados Johanna Ortega (PPS), Raúl Benítez (independiente) y Billy Vaesken (PLRA).