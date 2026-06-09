Celeste Amarilla: “Un bachiller mediocre ordenó prevaricar a la Corte” en contra de Kattya

La garantía constitucional planteada por Kattya González (independiente) fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y de los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.

Según la senadora Celeste Amarilla (PLRA), los magistrados fueron obligados a prevaricar. “Yo querría saber cómo se siente siendo profesor, doctor, miembro de la Corte Suprema de Justicia, prevaricando por orden superior”, afirmó Amarilla al cuestionar la resolución judicial.

“Prevaricando por orden de un bachiller mediocre”

La senadora fue aún más allá al señalar directamente al líder del Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, como responsable político de la decisión.

“Prevaricaron por orden de un bachiller, apenas bachiller, un estudiantito mediocre que fue toda su vida Horacio Cartes”, expresó.

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Amarilla aseguró que varios de los ministros son reconocidos académicos y juristas, por lo que consideró que la resolución representa una contradicción con los principios básicos del derecho que enseñan en las universidades.

Según la legisladora, la decisión judicial ignoró aspectos elementales del debido proceso y del derecho a la defensa que, a su criterio, fueron vulnerados durante el proceso que derivó en la pérdida de investidura de González.

Cuestiona supuesto cambio de postura de Martínez Simón

Durante sus declaraciones, Amarilla manifestó especial decepción con el ministro Alberto Martínez Simón, de quien dijo tener una alta consideración profesional. “Fue una desilusión tremenda para mí”, afirmó.

Incluso sugirió que el magistrado habría modificado su criterio jurídico bajo presiones políticas. “¿Cómo se siente que le llamen a su casa, le bajen la línea y tenga que cambiar su dictamen?”, cuestionó.

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La parlamentaria también vinculó el fallo con presuntas reuniones políticas previas y sostuvo que la máxima instancia judicial terminó subordinándose al poder político. “Fue en un quincho donde se van excelentísimos miembros de la Corte Suprema de Paraguay y les dicen: ‘Así vas a votar’”, afirmó.

Para Amarilla, la resolución confirma una influencia determinante del cartismo sobre las instituciones del Estado. “La Corte está arrodillada ante el cartismo. Se arrodilló en el quincho y se arrodilló ahora”, sentenció.

Amarilla compara poder de Cartes con el estronismo

La legisladora también comparó el nivel de influencia política de Cartes con el ejercido durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Según sostuvo, incluso el exdictador gobernaba principalmente mediante el temor, mientras que actualmente observa una adhesión política más amplia dentro del oficialismo.

“Yo creo que (Cartes) ya le ganó a Stroessner”, afirmó al referirse al poder acumulado por el líder colorado.

Finalmente, advirtió que, si la actual correlación de fuerzas se mantiene, la oposición tendrá grandes dificultades para disputar espacios de poder. “No hay Prieto, no hay Estigarribia, no hay Kattya que pueda con ellos”, concluyó.