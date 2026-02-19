CSJ: transparencia y modernización promete Alberto Martínez Simón

El ministro Alberto Martínez Simón, electo hoy por mayoría titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por segunda vez, aseguró que pondrá todo su esfuerzo en trabajar por una justicia transparente.

En ese sentido, manifestó su intención de intensificar las gestiones para fortalecer el Registro Unificado Nacional (RUN), de manera que sea mucho más transparente y ágil.

Otro paso anunciado por Martínez Simón es el fortalecimiento del Observatorio de Causas Judiciales emblemáticas, para lo cual tiene previsto la incorporación de personal fijo para realizar las actualizaciones correspondientes.

Más allá del discurso, el ministro de la sala civil y comercial anunció acciones concretas tendientes a transparentar la gestión judicial que representan un avance significativo en este aspecto.

Resultado de auditorías serán publicadas en la web de la CSJ

En este sentido, anunció que los resultados de las auditorías realizadas serán publicadas en la página web del Poder Judicial. Esta medida es solicitada hace años por periodistas de área judicial, en razón de que luego de los anuncios de las auditorías por casos escandalosos, nunca se divulga posteriormente qué conclusión tuvo la investigación interna realizada ni que decisión se tomó al respecto.

Pese a que incluso algunos ministros hicieron promesas al respecto y otros incluso lo solicitaron en más de una ocasión durante la sesión ordinaria de la Corte, lo cierto y lo concreto es que, salvo contadas excepciones, estos resultados no son difundidos.

“Vamos a implementar el sistema de la publicación de las conclusiones de las auditorías es un imperativo que nos señala la ley y ustedes están muy atentos siempre a estas conclusiones. Tengo que subrayar que estas conclusiones no son vinculantes para la Corte Suprema de Justicia, esto es una opinión técnica del organismo que se encarga de la cuestión que fue sometida a estudio y finalmente la decisión queda a cargo del Consejo de Superintendencia” resaltó.

Sumarios y procesos de nacionalización serán digitalizados

La digitalización de los procesos de nacionalización y de los sumarios administrativos es otro de los objetivos del flamante titular de la Corte Suprema.

El presidente confirmó además que impulsará las gestiones necesarias para hacer realidad un proyecto que había anunciado en la sesion anterior, consistente en la implementación del control biomético para las personas que cumplen medidas alternativas a la prisión.

Control biométrico de medidas

Actualmente, las personas afectadas por esta situación deben comparecer ante el juzgado a cargo de su proceso para firmar un acta de comparencencia, algunos en forma mensual, bimestral o trimestral.

Esta situación además de generar aglomeración en los juzgados, entorpece la activdad judicial, pues los funcionarios deben dejar de lado sus tareas para realizar el registro correspondiente.

Otro aspecto negativo de esta práctica es el dispendio innecesario de papel, situación por la que el ministro Martínez Simón siempre exteriorizó su preocupación e impulsó las medidas tendientes a reducir los expedientes físicos a la menor cantidad posible.