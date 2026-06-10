Iramain: caso Kattya demuestra que se vuelve a una dictadura “simplemente más edulcorada”

Para el senador Ignacio Iramain, quien ocupa la banca que pertenecía a la exsenadora Kattya González, el fallo de la CSJ demuestra una “falta de inconstitucionalidad del Poder Judicial”.

Inclusive sostiene que la Corte “ha pactado claramente con el poder político y se ha arrodillado”, por lo que desde el momento de que “se somete”, tampoco existe una separación e independencia de poderes.

“Es simplemente una subordinación. Se ha hecho una sentencia absolutamente degradante de la moral de la Corte por parte de seis miembros que evidentemente desconocen mucho de lo que es la teoría jurídica y la filosofía del derecho”, subrayó.

También sostuvo que por los argumentos jurídicos que se manejaron en el caso de la exsenadora ahora “el Estado de derecho está agonizando” e incluso se retorna a una “etapa autoritaria” como la vivida en la época de Alfredo Stroessner. “Estamos volviendo a eso, simplemente más edulcorada, más maquillada”, sentenció.

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“Menos mal que la sacaron y no hicieron otra cosa”

Sobre la figura de Kattya González, Iramain apuntó que “siempre ha tenido mucho coraje cívico”, por lo que su lucha la hizo “sobresalir” entre otros legisladores.

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“Ha tenido coraje para enfrentarse directamente con el poder; lógicamente eso incomoda, perturba y se sienten amenazados. Por su puesto que incomodaba; menos mal que la sacaron y no hicieron otra cosa“, mencionó.

Además, calificó que González demostraba que se estaba practicando “un estado fáctico” dentro del Congreso con un “copamiento total”.

“Kattya era capaz de denunciar todo ese tipo de situaciones con confrontación muy directa; se sentían muy incómodos con su presencia. No estamos en una democracia plena, ni siquiera en una imperfecta, estamos en un sistema híbrido con tendencias a ir al sistema autoritario. Tenemos la libertad de ladrar, pero no de morder; una libertad de expresión limitada”, declaró.

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Crisis en el IPS y los “síntomas”

Por otra parte, Iramain se refirió a la situación del Instituto de Previsión Social (IPS) y al respecto enfatizó que los esfuerzos actuales, como los de su presidente, Isaías Fretes, atacan “solo los síntomas” y no así la raíz de la crisis.

“Si no se modifica la seguridad social en general, un sistema unificado de salud esto no se va a poder resolver. Simplemente se van a tapar agujeros, baches, pero van a seguir existiendo los mismos problemas”, concluyó.

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