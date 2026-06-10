Video: Presunto pago a electores genera polémica tras internas de la ANR en Carapeguá

Las denuncias ciudadanas señalan que los hechos habrían ocurrido el domingo último en las inmediaciones de la Escuela República de Nicaragua y dentro del local de dicha institución, donde se desarrollaron las votaciones.

En las imágenes viralizadas se observan a referentes políticos de distintos movimientos partidarios interactuando con electores, situación que motivó cuestionamientos y pedidos de investigación.

Uno de los sectores señalados es la Lista 2N, que postuló a Moisés Espínola para la intendencia municipal y resultó vencedora en las internas. Según las denuncias, en uno de los videos aparece el concejal departamental Ariel Brítez (ANR-HC), quien acompañó dicha candidatura, pagando supuestamente a electores que acudían a sufragar.

Asimismo, ciudadanos denunciaron que el candidato a concejal municipal Guido Silva, también de la lista 2N, habría protagonizado supuestamente una situación similar dentro de un local de votación de la escuela República de Nicaragua, hecho que también quedó registrado en imágenes compartidas en redes sociales.

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Asimismo, denuncias atribuyen también a referentes de la Lista 2A una supuesta distribución de dinero frente al local de votación del Colegio Mariscal José Félix Estigarribia, aunque hasta el momento no se pudo identificar a los cabecillas del grupo partidario.

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Niegan acusaciones

Consultado sobre las imágenes, el edil departamental Ariel Brítez rechazó categóricamente las acusaciones. Explicó que el dinero observado en el video fue entregado a un trabajador de su comercio para la compra de agua y empanadas destinadas a colaboradores de la jornada electoral.

Además, señaló que contrató personal de custodia debido a presuntas amenazas de agresión recibidas durante el desarrollo de los comicios.

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A su vez, Guido Silva negó haber realizado pagos a electores y aseguró que las imágenes corresponden al momento en que solicitó a un amigo la compra de un helado. El candidato sostuvo que la difusión del material responde a sectores políticos que no quedaron conformes con los resultados obtenidos en las urnas por Espínola.

Hasta el momento, las acusaciones se mantienen en el ámbito de las denuncias públicas y no existe una determinación oficial sobre los hechos. La eventual existencia de compra de votos deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes y conforme a los procedimientos legales vigentes.