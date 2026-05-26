Primo de Alliana amenaza con mandar al “freezer” a todo un distrito y su gente si gana abdista

Un nuevo audio filtrado revela la forma en que altos mandos del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, disponen de los bienes, rubros y obras estatales para sus fines proselitistas.

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Disponen así del dinero de los contribuyentes para amenazar a empleados públicos con perder sus puestos y a toda la ciudadanía con sufrir la falta de fondos. Todo con miras a las elecciones internas municipales del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de junio.

En este caso, Ricardo Torres Alliana, jefe de gabinete de Yacyretá y primo de Pedro “Mangui” Alliana, presidenciable de Honor Colorado, exige a enfermeros de Gral. Díaz que trabajen como “operadores políticos” y convenzan a referentes molestos e incluso a los pacientes que acuden a los nosocomios de la zona a votar por el intendentable cartista “Naito” Barrios (ANR, HC).

En el audio, Torres Alliana se jacta que Honor Colorado ganaría en todos los distritos de Ñeembucú y que recuperaría incluso las comunas liberales. Sin embargo, expresa frustrado que la única excepción sería General Díaz. “No puede ser que un equipo con menos trayectoria nos gane”, grita molesto.

Torres, posteriormente, pide a los enfermeros ignorar por ahora la mala gestión o las promesas incumplidas del intendente cartista saliente Carlos Romero (ANR, HC).

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“Nosotros no somos los culpables de que un intendente haya hecho una mala administración o no le haya ido bien”, dijo emulando a lo ocurrido en Asunción con Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC).

En otro punto, el primo del vicepresidente advierte a los presentes que todos ingresaron por contactos políticos a la función pública y que si el intendentable abdista Juan Ramón Ibarra (ANR, Añetete) gana la interna y la elección municipal, este mandará barrer los rubros de enfermería con sus propios operadores.

Amenaza con ruina a toda una ciudad

Torres Alliana señala durante su discurso que, aunque el abdista Ibarra gane las elecciones municipales, este eventualmente será forzado a unirse al movimiento Honor Colorado.

Sostiene que esto es “normal” en política y que no habrá intendentes que se mantengan fieles al presidenciable abdista Arnoldo Wiens en las elecciones generales del 2028.

No obstante, advirtió que si Ibarra no se pasa al cartismo, toda la ciudad y sus habitantes sufrirían las consecuencias porque el Gobierno central de Santiago Peña y, eventualmente, Pedro Alliana mandarían al “freezer” a la comunidad.

“Y yo les puedo asegurar, como les digo, que Mangui Alliana va a ser presidente de la República. Y lo que nosotros no queremos es que General Díaz se quede afuera porque tiene un intendente que no es de nuestra línea”, dijo.

“¿Y qué vamos a hacer? le vamos a dejar en un freezer al tipo si no viene. Porque no le vamos a dar nada a General Díaz. Esa es la verdad", sentenció.