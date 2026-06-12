Gustavo Rodríguez: Acusados evitan declarar y prosiguen con documentales

El Tribunal conformado por los jueces; Matías Garcete, Elsa García y Adriana Planás consultó a cada uno de los diez acusados en la causa de lesión de confianza por una presunta malversación de G. 1.914 millones de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, si usarían su derecho a declarar, sin embargo, todos evitaron hacerlo e indicaron que lo harán en los alegatos finales.

Asimismo se dio oportunidad a la defensa técnica de los coacusados a presentar sus alegatos iniciales, sin embargo la mayoría también evitó hacerlo, incluyendo Gustavo Rodríguez (ANR-HC).

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Solo el abogado Carlos Arce que defiende a los acusados José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), hizo su alegato inicial e indicó que el Ministerio Público no describe de manera concreta la participación de sus defendidos en ningún hecho punible, solo presenta las “cuestiones genéricas y ambiguas”, indicó.

El abogado indicó que sus defendidos como funcionarios subalternos giraron cheques, pero para eso se debió pasar por varios filtros administrativos antes, principalmente de los administradores de gastos. Es decir, se basó en el principio de confianza y que además se cumplieron los filtros técnicos para que ellos puedan ejecutar el giro.

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Luego se comenzó a producir una parte de los más de 200 documentales que se presentarán durante el presente juicio. Además se tendrán 18 testificales con lo que la fiscalía pretende llegar a la condena al ex intendente Gustavo Rodríguez y a las otras nueve personas.

Los enjuiciados

Los que están enjuiciados por lesión de confianza son: Gustavo Rodríguez (exintendente), Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración) y Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal),

Además, Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración), José Luis Baruja Legal (contador) y Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo).

La siguiente fecha para el juicio está marcada para el próximo martes 16 de junio a las 7:00. Debido a problemas con la conexión del sistema informático el Tribunal advirtió a algunos acusados que de persistir el inconveniente deberá asistir de manera presencial al juicio, entre ellos el ex intendente Gustavo Rodríguez.