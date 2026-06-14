Tras prisión de Erico y derrota en internas, intendente de Areguá quedó golpeado

La interna del Partido Colorado en Areguá, no solo midió la guapeza de los diferentes movimientos internos colorados, que en la ciudad tuvo cinco candidaturas, sino la fuerte puja por el liderazgo oficialista.

Por un lado, el intendente Denis Torres confiado en principio por el apoyo del ahora ex senador Erico Galeano, abandonó el liderazgo que el ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas consolidó en Areguá y abrió otro frente cartista e impulsó la candidatura del concejal Pablo Ayala como intendente.

Lea más: Elecciones Municipales: En Areguá pierde candidato del condenado Erico Galeano

Mientras que el ministro Rojas apadrinó al también concejal Julio Trinidad, quien resultó ganador en las internas.

Con la condena y luego la prisión de ex senador Erico Galeano el cartismo liderado por Denis Torres quedó sumamente debilitado en Areguá y eso se reflejó en las urnas el pasado 7 de junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No hubo abrazo republicano aún

Tras la derrota electoral Denis Torres se reunió con su “tropa” en la Intendencia y en sus redes sociales escribió un escueto, “Más fuerte y unidos que nunca”.

En la foto aparecen junto a Denis Torres y el intendentable perdedor Pablo Ayala; Jorge Colman candidato a concejal y ex secretario municipal, el candidato a concejal Richard Ruiz Díaz, el actual concejal Epifanio Rodas, el actual concejal Hebert Roa, quien buscará su rekutu y Emilio Barrios, candidato a concejal y funcionario municipal.

Lea más: Erico ya no es más “hijo dilecto” de Areguá

El debilitamiento político de Denis Torres también quedó en evidencia durante el desfile cívico estudiantil por la Paz del Chaco, pues un puñado de su entorno más fiel asistió, mientras que otras principales autoridades locales hicieron el vacío.

Mientras que el perdedor Pablo Ayala publicó un largo comunicado agradeciendo a las 6.166 personas que lo votaron. Agradeció además a su equipo político y al intendente Torres.

Dijo además que en la democracia se gana y se pierde, sin embargo no felicitó al candidato ganador de las internas coloradas Julio Trinidad y tampoco se puso a disposición para trabajar juntos.

“En democracia se gana y se pierde, pero siempre en la vida hay que levantarse y seguir adelante siempre con la frente en alto, con la conciencia tranquila y la paz mental y espiritual de haber dado todo de nosotros para la ciudadanía. Solo el tiempo y la gente sabrá darse cuenta y corroborar eso, de que hemos dado todo de nosotros y siempre de corazón y sin escatimar. Seguimos firmes y siempre preparados para luchar en cualquier desafío que se nos presente en nuestro transitar diario”, escribió Ayala.

Tadeo Rojas consolidó liderazgo

En las carpas oficialistas, Julio Trinidad colgó en sus redes sociales un video en el que tras la victoria electoral llamaba a la unidad, e indicó que las diferencias se deben hacer a un lado para trabajar juntos rumbo al 4 de octubre.

También dio su agradecimiento al ministro Tadeo Rojas por su respaldo electoral que culminó con el triunfo.

“Su experiencia y liderazgo fueron fundamentales para fortalecer este proyecto que recibió el respaldo de la ciudadanía. Gracias por confiar y ser parte de este gran desafío. Seguiremos trabajando con responsabilidad para honrar la confianza de nuestra gente” escribió Julio Trinidad y que fue compartido por el ministro Tadeo Rojas en sus redes sociales.