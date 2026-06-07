Elecciones Municipales: En Areguá pierde candidato del condenado Erico Galeano

Pablo Ayala, cuyos padrinos políticos son el exsenador Erico Galeano y el actual intendente Denis Torres (ANR-HC), perdió en Areguá ante el candidato del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

En la capital departamental de Central, en estas elecciones internas con miras a los comicios municipales de octubre, dentro del Partido Colorado se impuso Julio Trinidad con 6.946 votos, un 42 por ciento del total de los electores.

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Pablo Ayala obtuvo 6.166 votos (37%), en tercer lugar quedó Timoteo Medina (Colorado Renovador), Melanio Franco (Fuerza Republicana) en el cuarto lugar y Fátima Ayala (Añetete) en la quinta posición.

El Partido Colorado llegó al 51 por ciento de participación, hubo 407 votos en blanco y 56 votos nulos.

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Carpas azules

El electorado liberal dio nuevamente su voto de confianza a Luis Villalba (Nuevo Liberalismo), ex intendente y actual concejal con 1.421 votos, lo que representa el 34 por ciento del total.

Le sigue Darío Ortiz (Equipo Joven), con 1.267 votos con el 30 por ciento de los votos.

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El gran perdedor de la jornada fue el concejal liberocartista Luis Villareal (Nuevo Liberalismo), quien durante su paso por la Junta Municipal se mostró servil al intendente Denis Torres (ANR-HC). El edil obtuvo 1.200, el 29 por ciento de los votos y quedó en la tercera posición.

En el cuarto lugar quedó Aldana Díaz con 215 votos lo que representa el 5 por ciento.

En carpas azules se tuvo 24 por ciento de participación, 92 votos en blanco y 11 nulos.