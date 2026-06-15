Alto Paraná: así quedan todos los candidatos a intendente en los 22 distritos

Ciudad del Este
- ANR: Rigo Chamorro (HC, equipo Landy Torres)
- PLRA: Laura Folle (Frente Radical)
- Yo Creo: Dani Mujica (por el rekutu)
- Mboriahu Memby: Luis Cuellar Flores
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Doctor Juan León Mallorquín
- ANR: Pedro Varón Ovelar (HC)
- Alianza Mallorquina: Elvio Coronel (PDP, por el rekutu)
Doctor Raúl Peña
- ANR: Osmar Álvarez (HC)
- PLRA: Marcia Petri (NL)
- Libertad y República: Aldo Javier Morel
Domingo Martínez de Irala
- ANR: Héctor Quevedo (HC)
- PLRA: Adriana del Carmen Nervi (NL)
Hernandarias
- ANR: Óscar Melli González (Hernandarias se levanta)
- Juntos Podemos Hernandarias: José Antonio Castillo
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Iruña
- ANR: Elvio Ramírez (HC)
- PLRA: Evert Escobar Giménez (NL)
Itakyry
- ANR: Miguel Soria (HC, por el rekutu)
- Yo Creo: Gustavo Joaquín Acosta
- Ecologista: Hugo Walter González Roa
Juan Emilio O’Leary
- ANR: Everaldo Acosta (HC, por el rekutu)
- PLRA: Francisco Amarilla (NL)
Los Cedrales
- ANR: Dina Chávez (HC)
- Yo Creo: Romina Ramírez Benegas
Mbaracayú
- ANR: Nanci Algarin (HC, por el rekutu)
- PLRA: Adejaime Pavei (DA)
Minga Guazú
- ANR: César Paredes (HC)
- PLRA: Blas Baez (Nuevo País)
- Yo Creo: Mónica Ramírez
Minga Porá
- ANR: Richar Sosa (HC)
- PLRA: Ramón Roberto Rolón
Naranjal
- ANR: Marcelo Pitón (HC)
- PLRA: Elva Villalba Benítez (FR)
Ñacunday
- ANR: Rafael Ramírez (HC, por el rekutu)
- PLRA: Marta Verónica Rojas (FR)
- Yo Creo: Roberto Carlos Gaona
- UNACE: Everaldo Devitte
Presidente Franco
- ANR: Arnold Ramírez (HC)
- PLRA: Roya Torres (Sombrero Piri)
- Yo Creo: Mabel Otazú
- Cruzada Nacional: Henry González
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San Alberto
- ANR: Ariel Ramírez (HC)
San Cristóbal
- ANR: Valcir Roberto Pelizza (HC, por el rekutu)
- PLRA: Rodrigo Santander (NL)
Santa Fe del Paraná
- ANR: Fátima Doerner (HC, por el rekutu)
- PLRA: Mariela Frutos (NL)
Santa Rita
- ANR: Edgar Torres (HC, por el rekutu)
Santa Rosa del Monday
- ANR: Kelvin Petters Immich (HC)
- PLRA: Clemente Meurer (NL)
Tavapy
- ANR: Teófilo “Cacho” Báez (HC, por el rekutu)
- PLRA: Aníbal Fidabel Romero (Aires Nuevos)
- Yo Creo: Jorge Rodrigo Coronel
Yguazú
- ANR: Rafa Kawano (HC)
- Yo Creo: Alejandro Ramón Mendoza