Política
15 de junio de 2026 a la - 17:38

Alto Paraná: así quedan todos los candidatos a intendente en los 22 distritos

Mujer rubia con micrófono habla mientras tres personas observan y escriben en una mesa con documentos en un ambiente iluminado.
Internas municipales en Ciudad del EsteTereza Fretes

Los electores de los 22 distritos de Alto Paraná, el segundo departamento más poblado del Paraguay, se alistan para renovar a sus autoridades municipales del periodo 2026-2031. En 10 ciudades, los intendentes salientes buscan el rekutu. Yo Creo tiene aspirantes en 8 localidades. En 2021 la ANR ganó en 13 comunas. Así queda la lista preliminar de candidatos y los nombres de las alianzas se irán actualizando.

Por ABC Color

Ciudad del Este

  • ANR: Rigo Chamorro (HC, equipo Landy Torres)
  • PLRA: Laura Folle (Frente Radical)
  • Yo Creo: Dani Mujica (por el rekutu)
  • Mboriahu Memby: Luis Cuellar Flores

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Doctor Juan León Mallorquín

  • ANR: Pedro Varón Ovelar (HC)
  • Alianza Mallorquina: Elvio Coronel (PDP, por el rekutu)

Doctor Raúl Peña

  • ANR: Osmar Álvarez (HC)
  • PLRA: Marcia Petri (NL)
  • Libertad y República: Aldo Javier Morel

Domingo Martínez de Irala

  • ANR: Héctor Quevedo (HC)
  • PLRA: Adriana del Carmen Nervi (NL)

Hernandarias

  • ANR: Óscar Melli González (Hernandarias se levanta)
  • Juntos Podemos Hernandarias: José Antonio Castillo

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Iruña

  • ANR: Elvio Ramírez (HC)
  • PLRA: Evert Escobar Giménez (NL)

Itakyry

  • ANR: Miguel Soria (HC, por el rekutu)
  • Yo Creo: Gustavo Joaquín Acosta
  • Ecologista: Hugo Walter González Roa

Juan Emilio O’Leary

  • ANR: Everaldo Acosta (HC, por el rekutu)
  • PLRA: Francisco Amarilla (NL)

Los Cedrales

  • ANR: Dina Chávez (HC)
  • Yo Creo: Romina Ramírez Benegas

Mbaracayú

  • ANR: Nanci Algarin (HC, por el rekutu)
  • PLRA: Adejaime Pavei (DA)

Minga Guazú

  • ANR: César Paredes (HC)
  • PLRA: Blas Baez (Nuevo País)
  • Yo Creo: Mónica Ramírez

Minga Porá

  • ANR: Richar Sosa (HC)
  • PLRA: Ramón Roberto Rolón

Naranjal

  • ANR: Marcelo Pitón (HC)
  • PLRA: Elva Villalba Benítez (FR)

Ñacunday

  • ANR: Rafael Ramírez (HC, por el rekutu)
  • PLRA: Marta Verónica Rojas (FR)
  • Yo Creo: Roberto Carlos Gaona
  • UNACE: Everaldo Devitte

Presidente Franco

  • ANR: Arnold Ramírez (HC)
  • PLRA: Roya Torres (Sombrero Piri)
  • Yo Creo: Mabel Otazú
  • Cruzada Nacional: Henry González

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San Alberto

  • ANR: Ariel Ramírez (HC)

San Cristóbal

  • ANR: Valcir Roberto Pelizza (HC, por el rekutu)
  • PLRA: Rodrigo Santander (NL)

Santa Fe del Paraná

  • ANR: Fátima Doerner (HC, por el rekutu)
  • PLRA: Mariela Frutos (NL)

Santa Rita

  • ANR: Edgar Torres (HC, por el rekutu)

Santa Rosa del Monday

  • ANR: Kelvin Petters Immich (HC)
  • PLRA: Clemente Meurer (NL)

Tavapy

  • ANR: Teófilo “Cacho” Báez (HC, por el rekutu)
  • PLRA: Aníbal Fidabel Romero (Aires Nuevos)
  • Yo Creo: Jorge Rodrigo Coronel

Yguazú

  • ANR: Rafa Kawano (HC)
  • Yo Creo: Alejandro Ramón Mendoza

¿Cuál fue la distribución en 2021?

Resultados de las elecciones municipales 2021 en Alto Paraná.
Resultados de las elecciones municipales 2021 en Alto Paraná.