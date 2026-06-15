Alto Paraná: así quedan todos los candidatos a intendente en los 22 distritos

Los electores de los 22 distritos de Alto Paraná, el segundo departamento más poblado del Paraguay, se alistan para renovar a sus autoridades municipales del periodo 2026-2031. En 10 ciudades, los intendentes salientes buscan el rekutu. Yo Creo tiene aspirantes en 8 localidades. En 2021 la ANR ganó en 13 comunas. Así queda la lista preliminar de candidatos y los nombres de las alianzas se irán actualizando.