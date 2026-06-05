Seis legisladores apuntan a ser intendentes en feudos claves y varios suplentes son candidatos

En total, son seis los legisladores que este domingo intentarán ratificar sus candidaturas en internas para pelear por cargos de intendente en las elecciones muncipales del 4 de octubre próximo, y solamente en el caso de resultar electos ahí, recién tienen la obligación de renunciar a sus bancas.

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En el Senado, está el colorado disidente Arnaldo Samaniego (ANR, Causa Republicana), que se pulseará la chapa colorada a la intendencia de Asunción con el cartista Camilo Pérez.

En el eventual caso de que Samaniego deba renunciar a su banca, el siguiente suplente en la lista del Senado es Enrique Javier Pereira Thalmann que justamente es precandidato a intendente de Itá por el cartismo.

Este fenómeno se repite en otros varios casos, como es el de diputado Marcelo Salinas (PLRA, Nuevo Liberalismo), precandidato a intendente de Mariano Roque Alonso que aspira a suceder a su esposa, la actual intendenta Carolina Aranda (PLRA).

En caso de tener que abandonar la banca, el suplente liberal Nº 1 en Central por el PLRA es el actual concejal de Luque y aspirante al rekutú por el Nuevo Liberalismo, Manuel Francisco Morinigo Gaona.

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El mismo fenómeno ocurre con la banca por Alto Paraná de la diputada liberal Roya Torres (PLRA, Sombrero Pirí), que se candidata a intendenta de Presidente Franco para mantener la comuna bajo su poder, ante la imposibilidad de una nueva reelección de su esposo, Roque Godoy (PLRA).

En su caso, la única suplente liberal en Diputados por Alto Paraná es Celva Rosa Ojeda de Caballero (PLRA, Liberales Unidos), actual concejal de Hernandarias y precandidata a la reelección en dicho cargo.

En su caso, si eventualmente no quiere asumir la única banca del PLRA, los liberales no tendrán oficialmente un suplente para sustituir a Roya Torres.

En Itapúa, el diputado cartista Sebastián Remesowsky, que justamente asumió la banca desde la suplencia, en reemplazo del fallecido diputado cartista Walter Harms, ahora aspira a ser intendente de Encarnación de la mano del cartismo y el Partido Colorado.

El segundo suplente colorado para Diputados es el Rubén Darío Benítez Benítez, actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con un salario de G. 15.923.770, por lo que en su caso, la dieta de legislador (G. 37.900.000) le podría ser más apetecible.

También en Itapúa, y puntualmente para la intendencia de Encarnación, se presenta por la oposición unida el actual diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo), que aspira a tomar la posta del actual intendente Luis Yd (Partido Patria Querida).

En caso de resultar electo intendente, Carlos Pereira Rieve, hermano del gobernador de Itapúa, Francisco Pereira Rieve, deberá ceder su banca en Diputados a Ariel Estanislao Benítez Benítez, jefe de División en Aduanas.

El sexto legislador con aspiraciones a jefe comunal es el diputado cartista y actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Diego Candia, donde la pelea por la chapa del Partido Colorado es con el también cartista Hugo Farias.

En su caso, el suplente en el caso de tener que dejar la banca es el presidente de la seccional de Limpio, José Manuel Aguilar Bogarín (ANR, cartista).

En el caso del JEM, Candia llegaría a terminar el periodo, ya que el mandato de los actuales miembros en representación de Diputados fenece el 6 de julio próximo, antes de las generales de octubre.

En su caso, con la particularidad de que asumió como miembro del JEM en junio del año pasado, luego de la renuncia a su banca y al JEM del exdiputado cartista Orlando Arévalo (actualmente ANR, Fuerza Republicana).