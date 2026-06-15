Internas municipales: Comenzó juzgamiento de actas coloradas del interior

El Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR); comenzó hoy con el juzgamiento de las actas electorales del departamento de Concepción, dando así seguimiento al proceso con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Lea más: Central: así quedan todos los candidatos a intendente en los 19 distritos

Según el calendario dado a conocer por el Partido Colorado, durante esta jornada se avanzará también con las actas de los departamentos de San Pedro y Cordillera.

Mientras que el martes 16 de junio se abrirán los sobres de los departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá e Itapúa.

Podría haber tensiones

El día miércoles se podrían dar momentos de tensión cuando se abran los sobres de las actas correspondientes del departamento de Paraguarí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este departamento, en el distrito de Paraguarí, existen cuestionamientos de actual intendente Marcelo Simbrón, quien resultó perdedor y frustró su deseo de rekutu.

Según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares en Paraguarí, el candidato cartista Osmar Galeano se llevó 4.679 votos y Simbrón solo obtuvo 1.797 votos.

También en Ybycuí los cartistas no estarían conformes con la derrota electoral. Aquí el ex diputado Ever Rivas (ANR-FR) ganó por una mínima ventaja de 87 votos por sobre la cartista Cristina Servín, actual intendenta.

Lea más: Elecciones Municipales: Tomás Olmedo sigue en carrera en Ñemby

Además, existe cierta tensión en el distrito de Sapucái, donde dos clanes familiares se disputan la intendencia.

Por un lado está, Danilo Cuevas, hijo del exdiputado Miguel Cuevas, quien obtuvo 1.519 votos, mientras que Ariel “Lilo” Monges, hijo del ex senador Juan Darío Monges y actual intendente, recibió 1.532 votos. La diferencia entre ambos retoños es de solo 13 votos.

Además de Paraguarí, el miércoles también se juzgarán las actas de los departamentos de Itapúa y Misiones.

Para los días 18 y 19 de junio se abrirán los sobres del Departamento Central y Alto Paraná, ambos departamentos con más caudal electoral.

Aquí, el punto conflictivo sería en el distrito de Ñemby, donde los cartistas no aceptan la derrota. El actual intendente Tomás Olmedo (ANR-FR) obtuvo 81 votos más que la cartista Giani Ramírez.

El lunes se suspendería el juzgamiento por el feriado y continuaría el próximo martes 23 de junio.

Se juzgarán las actas de los departamentos de Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.