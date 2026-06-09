Política
09 de junio de 2026 a la - 16:28

Central: así quedan todos los candidatos a intendente en los 19 distritos

Un grupo de adultos, principalmente mujeres, se concentra en un taller electoral, mientras algunas completan formularios en mesas organizadas.
Las elecciones internas municipales.

Con la definición de los candidatos de la ANR, del PLRA y Yo Creo, las alianzas y partidos independientes, los electores del Departamento Central y sus 19 distritos ya pueden conocer a los aspirantes a las jefaturas municipales del periodo 2026 - 2031. En 2021 los colorados ganaron nueve ciudades y los liberales diez. Ahora 11 de ellos buscan el rekutú.

Por ABC Color

Areguá

  • ANR: Julio Trinidad (Honor Colorado - HC)
  • PLRA: Luis Villalba (Frente Radical)

Capiatá

  • ANR: Laura Gamarra (HC) - Rekutú electa en 2023
  • PLRA: Benita Jara Cañiza (Frente Emergente)
  • Unidos x Capiatá: Nicolás Oviedo (PPQ)

Fernando de la Mora

  • ANR: Ariel Ojeda (HC)
  • PLRA: Luis Fernando Franco (Nuevo Liberalismo-NL)
  • Despertar Ciudadano: María Stela Invernizzi (PPS)

Lea más: Elecciones internas: estos son los ganadores de ANR en Central, según TREP

Guarambaré

  • ANR: Oscar Cabrera (HC) -Rekutú
  • PLRA: Richard Mora (Frente Radical)

Itá

  • ANR: Ing. Enrique Pereira (HC)
  • PLRA: Jorge Luis Dimartino (NL) -Rekutú
  • Py Pyahurá: Luis Alberto Ruíz

Itauguá

  • ANR: Horacio Fernández (HC)-Rekutú
  • PLRA: Mauricio Ortiz A. (NL)

J. Augusto Saldívar

  • ANR: Marta Ferrari (HC)
  • PLRA: Diego Alonso (NL) -Rekutú

Lambaré

  • ANR: Rosa “Guido” González (HC) -Rekutú
  • PLRA: Nelson Medina (Por el bien del PY)
  • Libertad y República: Ignacia Denis Torres
  • Py Defiende: Eduardo Ramón González
  • Alianza Unidos por Lambaré: Celso Núñez (PPC)

Lea más: Agobiada por problemas, Lambaré tiene cuestionados aspirantes a la intendencia

Limpio

  • ANR: Manuel Aguilar (HC)
  • PLRA: Juancho Gómez (NL)
  • Unidos Podemos: Antonio Sachak
  • Cruzada Nacional: Oliver Jeremías Alvarenga

Lea más: Limpio: A dos puntas, clan Gómez busca rekutú y enfrentará a colorados y al “tercer espacio”

Luque

  • ANR: Hugui Farias (HC)
  • PLRA: Manolo Achucarro Gill (NL)
  • Luqueños Unidos: José Luis Chilavert (Unámonos)
  • Alianza: Belen Maldonado Silva (PPC)

Mariano Roque Alonso

  • ANR: Julián Vega (HC)
  • PLRA: Marcelo Salinas (Equipo MRA)
  • Unidos Podemos: Manuel Ramón Martínez
  • Partido de la A: Raúl Aveiro
  • Unidos por Mariano: Andrés Caballero (PPS)

Lea más: Roque Alonso, minada de baches y aguas servidas, tiene nueve precandidatos a intendente

Nueva Italia

  • ANR: Alcides Gamarra (HC) - Rekutú
  • PLRA: Oscar Pelagio Zabala Hidalgo Aires Nuevos
  • Unidos Podemos: Diosnel Benítez

Ñemby

  • ANR: Tomas Olmedo (Fuerza Republicana) - Rekutú
  • PLRA: Blas Lanzoni (NL)
  • Unidos Podemos: German Villalba
  • Yo Creo: Cheng Chung Kuo

Lea más: Ñemby: ANR con cuatro intendentables, uno imputado; mientras “Yo Creo” y PLRA van divididos

San Antonio

  • ANR: Obdulio Espinoza (HC)
  • PLRA: Santi Aguilera (NL) Rekutú

San Lorenzo

  • ANR: Felipito Salomón (HC) - Rekutú
  • PLRA: Luz Bella González (NL)
  • Frente Amplio: Joel David Bernal
  • Hagamos: Karina Rejala
  • Mboriahu Memby: Melitón Bittar

Lea más: Elecciones internas: estos son los ganadores del PLRA en Central, según el TREP

Villa Elisa

  • ANR: Diana Recalde (HC)
  • PLRA: Sergio Estigarribia (NL)- rekutú de 2023
  • Unamonos: José Alvarenga Gómez
  • Yo Creo: Sanson Villalba

Villeta

  • ANR: Juan Luis Alberto Gamarra (HC)
  • PLRA: Juan Almada (Unidad para la Victoria)
  • Patriotas Independientes: Mario Montana Villar
  • Unidos Podemos: Patrocinio Martínez

Ypacaraí

  • ANR: Boris Becker (HC)
  • PLRA: José Rubén Brítez (NL)

Ypané

  • ANR: Gerardo Fariña (HC)
  • PLRA: Jacobo Ortiz (NL)
  • Unidos Podemos: Celso Ynsaurralde
  • Cruzada Nacional: Evelio Ramón Paiva
  • Juntos por Ypané: Diego Gustavo Olmedo (PPC)

¿Cómo fueron las elecciones en 2021?

Mapa de los distritos del departamento Central con los intendentes electos en 2021. Algunos renunciaron para ser candidatos en 2023.
Mapa de los distritos del departamento Central con los intendentes electos en 2021. Algunos renunciaron para ser candidatos en 2023.