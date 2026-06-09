Central: así quedan todos los candidatos a intendente en los 19 distritos

Areguá
- ANR: Julio Trinidad (Honor Colorado - HC)
- PLRA: Luis Villalba (Frente Radical)
Capiatá
- ANR: Laura Gamarra (HC) - Rekutú electa en 2023
- PLRA: Benita Jara Cañiza (Frente Emergente)
- Unidos x Capiatá: Nicolás Oviedo (PPQ)
Fernando de la Mora
- ANR: Ariel Ojeda (HC)
- PLRA: Luis Fernando Franco (Nuevo Liberalismo-NL)
- Despertar Ciudadano: María Stela Invernizzi (PPS)
Lea más: Elecciones internas: estos son los ganadores de ANR en Central, según TREP
Guarambaré
- ANR: Oscar Cabrera (HC) -Rekutú
- PLRA: Richard Mora (Frente Radical)
Itá
- ANR: Ing. Enrique Pereira (HC)
- PLRA: Jorge Luis Dimartino (NL) -Rekutú
- Py Pyahurá: Luis Alberto Ruíz
Itauguá
- ANR: Horacio Fernández (HC)-Rekutú
- PLRA: Mauricio Ortiz A. (NL)
J. Augusto Saldívar
- ANR: Marta Ferrari (HC)
- PLRA: Diego Alonso (NL) -Rekutú
Lambaré
- ANR: Rosa “Guido” González (HC) -Rekutú
- PLRA: Nelson Medina (Por el bien del PY)
- Libertad y República: Ignacia Denis Torres
- Py Defiende: Eduardo Ramón González
- Alianza Unidos por Lambaré: Celso Núñez (PPC)
Lea más: Agobiada por problemas, Lambaré tiene cuestionados aspirantes a la intendencia
Limpio
- ANR: Manuel Aguilar (HC)
- PLRA: Juancho Gómez (NL)
- Unidos Podemos: Antonio Sachak
- Cruzada Nacional: Oliver Jeremías Alvarenga
Lea más: Limpio: A dos puntas, clan Gómez busca rekutú y enfrentará a colorados y al “tercer espacio”
Luque
- ANR: Hugui Farias (HC)
- PLRA: Manolo Achucarro Gill (NL)
- Luqueños Unidos: José Luis Chilavert (Unámonos)
- Alianza: Belen Maldonado Silva (PPC)
Mariano Roque Alonso
- ANR: Julián Vega (HC)
- PLRA: Marcelo Salinas (Equipo MRA)
- Unidos Podemos: Manuel Ramón Martínez
- Partido de la A: Raúl Aveiro
- Unidos por Mariano: Andrés Caballero (PPS)
Lea más: Roque Alonso, minada de baches y aguas servidas, tiene nueve precandidatos a intendente
Nueva Italia
- ANR: Alcides Gamarra (HC) - Rekutú
- PLRA: Oscar Pelagio Zabala Hidalgo Aires Nuevos
- Unidos Podemos: Diosnel Benítez
Ñemby
- ANR: Tomas Olmedo (Fuerza Republicana) - Rekutú
- PLRA: Blas Lanzoni (NL)
- Unidos Podemos: German Villalba
- Yo Creo: Cheng Chung Kuo
Lea más: Ñemby: ANR con cuatro intendentables, uno imputado; mientras “Yo Creo” y PLRA van divididos
San Antonio
- ANR: Obdulio Espinoza (HC)
- PLRA: Santi Aguilera (NL) Rekutú
San Lorenzo
- ANR: Felipito Salomón (HC) - Rekutú
- PLRA: Luz Bella González (NL)
- Frente Amplio: Joel David Bernal
- Hagamos: Karina Rejala
- Mboriahu Memby: Melitón Bittar
Lea más: Elecciones internas: estos son los ganadores del PLRA en Central, según el TREP
Villa Elisa
- ANR: Diana Recalde (HC)
- PLRA: Sergio Estigarribia (NL)- rekutú de 2023
- Unamonos: José Alvarenga Gómez
- Yo Creo: Sanson Villalba
Villeta
- ANR: Juan Luis Alberto Gamarra (HC)
- PLRA: Juan Almada (Unidad para la Victoria)
- Patriotas Independientes: Mario Montana Villar
- Unidos Podemos: Patrocinio Martínez
Ypacaraí
- ANR: Boris Becker (HC)
- PLRA: José Rubén Brítez (NL)
Ypané
- ANR: Gerardo Fariña (HC)
- PLRA: Jacobo Ortiz (NL)
- Unidos Podemos: Celso Ynsaurralde
- Cruzada Nacional: Evelio Ramón Paiva
- Juntos por Ypané: Diego Gustavo Olmedo (PPC)