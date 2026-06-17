Política
17 de junio de 2026 a la - 12:36

Bachi afirma que el proyecto de “divorcio exprés” va contra la familia tradicional

Escena de oficina con mazo de juez, dos anillos de boda y calculadora sobre una mesa, sin personas visibles.
El proyecto de ley de "divorcio exprés" fue postergado en el Senado esta mañana.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, cuestionó el proyecto de ley conocido como “divorcio exprés”. Sostuvo que la iniciativa impulsada por Lilian Samaniego responde a un enfoque que, según dijo, “va en contra de lo tradicional” y del modelo de familia.

Por ABC Color

“Bachi” Núñez afirmó que el proyecto que plantea agilizar los trámites de divorcio “nace más de un sector progresista”. Afirmó que se contrapone a la estructura familiar tradicional.

“Este proyecto nace más de un sector progresista. Entonces, va en contra de lo tradicional, de la familia y, hasta diría que va en contra de un proyecto de ley presentado en periodos anteriores por el entonces diputado Óscar Tuma”, declaró.

Antes de la postergación oficializada, dijo que la bancada oficialista incluso estaría apoyando el rechazo del proyecto.

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Nosotros defendemos la familia históricamente de un modo u otro”, expresó cuando le plantearon si su postura es para defender al sector de los abogados, considerando que con la iniciativa no se necesitará contratar a un profesional del derecho para realizar el trámite.

Proyecto establece plazos para el divorcio, asegura Bachi

Núñez aseguró que el proyecto de Samaniego plantea que una persona deba esperar un año si se arrepintió inicialmente, para volver a plantear un pedido de divorcio.

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Finalmente, insistió en que la discusión en su bancada se centra en este punto, aunque reconoció que el proyecto incluye otros aspectos que no detalló en profundidad.

Senado aplazó el tratamiento del proyecto

La Cámara de Senadores aplazó esta mañana, por una semana, el proyecto de ley que busca simplificar, agilizar y abaratar los procesos de disolución matrimonial por mutuo consentimiento.

La propuesta legislativa mantiene la figura del divorcio por mutuo consentimiento, pero incorpora mecanismos para reducir trámites, costos y tiempos judiciales.