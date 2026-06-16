Divorcio exprés: Samaniego asegura que parejas podrán divorciarse sin abogado y en menos tiempo

La propuesta figura como séptimo punto del orden del día de la sesión ordinaria del Senado y plantea modificar el artículo 5 de la Ley del Divorcio Vincular del Matrimonio. La senadora Lilian Samaniego, autora de la norma explicó que la iniciativa está dirigida exclusivamente a matrimonios que ya tomaron la decisión de separarse de común acuerdo.

“Este proyecto es para aquellas parejas que acordaron terminar con su vínculo matrimonial. De lo contrario no”, aclaró la legisladora.

Según detalló, la modificación permitirá que ambos cónyuges comparezcan directamente ante un juez jurisdiccional para manifestar su voluntad de divorciarse, sin necesidad de atravesar largos procesos judiciales ni contratar representación legal.

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“Este proyecto es para que de forma directa un juez trate con ambos sin la necesidad de un abogado, sin pagar las tasas judiciales, los aranceles y también el tiempo que le lleva para lograr esto”, sostuvo.

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Sin abogados y con menos gastos

La senadora argumentó que una de las principales barreras para concretar divorcios de mutuo consentimiento es el costo económico del proceso.

Indicó que durante sus recorridos por el país recibió reiterados reclamos de personas que, pese a estar separadas desde hace años, no pueden regularizar legalmente su situación porque no cuentan con recursos para afrontar los gastos judiciales.

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“Esta fue una inquietud que me hacían llegar la gente humilde que no tiene para pagar su divorcio porque el precio es inalcanzable, por así decirlo, inaccesible”, afirmó.

Samaniego remarcó que la iniciativa busca democratizar el acceso al divorcio para todos los sectores sociales, eliminando costos considerados innecesarios cuando existe pleno acuerdo entre las partes.

Parejas separadas hace años siguen legalmente casadas

La legisladora señaló que muchas personas ya reconstruyeron sus vidas y mantienen nuevas relaciones sentimentales, pero continúan legalmente unidas a sus exparejas debido a la complejidad del proceso de divorcio.

“Ya tomaron la decisión de separarse y lo hicieron acordando entre los dos. No pueden regularizar su relación con otras parejas que ya tienen porque legalmente siguen unidos”, explicó.

A su criterio, la situación genera inconvenientes personales y jurídicos que podrían resolverse mediante un procedimiento más simple y rápido.

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Consultada sobre una eventual resistencia de sectores vinculados al sistema judicial debido a la eliminación de aranceles, Samaniego aseguró que no conversó sobre el tema con autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, consideró que quienes podrían verse más afectados serían los profesionales del derecho que actualmente intervienen en estos procesos.

“No consulté con la Corte, pero sí con asesores jurídicos de mucho conocimiento sobre el tema. Finalmente esos aranceles son para los abogados, los abogados son los que se van a sentir afectados”, manifestó.

Aun así, sostuvo que el objetivo principal debe ser facilitar soluciones a los ciudadanos. “Lo que buscamos es que el paraguayo y la paraguaya vivan en paz”, añadió.

Espera media sanción en el Senado

La proyectista señaló que varias comisiones asesoras ya emitieron dictámenes favorables, aunque con modificaciones, y expresó confianza en que la iniciativa avance durante la sesión de este miércoles. “Espero que mañana se trate cuanto antes para que pueda pasar a la Cámara de Diputados y sea aprobado”, indicó.

Incluso, consideró que la propuesta podría reunir amplio respaldo político debido a que responde a una demanda ciudadana extendida. “No creo que haya un senador que no esté contento con esta propuesta debido a que son representantes de su gente en los distintos departamentos. Es un sentimiento generalizado, en particular de la gente humilde que tiene nuestro país”, concluyó.