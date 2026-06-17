Senado aplaza por una semana la ley del “divorcio exprés”

Ante el anuncio del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), que la norma sería rechazada y posteriormente derivada al archivo, la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) pidió en el espacio de pedidos y formulaciones postergar su estudio por una semana más.

El proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la Ley N° 45/91 “Que establece el divorcio vincular del matrimonio“ que figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria de la fecha será tratada en la próxima sesión del Senado como primer punto del orden del día.

¿Qué plantea el proyecto de divorcio exprés?

La propuesta legislativa mantiene la figura del divorcio por mutuo consentimiento, pero incorpora mecanismos para reducir trámites, costos y tiempos judiciales.

Según la exposición de motivos, la reforma busca garantizar procesos más simples en aquellos casos donde ambas partes están de acuerdo en poner fin al vínculo matrimonial.

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Los proyectistas sostienen que la iniciativa se fundamenta en el derecho a la libertad y la seguridad consagrado en el artículo 9 de la Constitución Nacional y destacan que el divorcio constituye una herramienta legal que permite a las personas recuperar su independencia emocional, económica y personal cuando la relación matrimonial se vuelve disfuncional, abusiva o violenta.

Asimismo, argumentan que la modificación fortalece la autonomía personal, facilita la protección frente a situaciones de abuso, contribuye al bienestar emocional y favorece oportunidades de independencia económica.

Los principales cambios propuestos

Entre los aspectos más relevantes del proyecto figuran:

Se mantiene el requisito de haber cumplido al menos un año de matrimonio para solicitar el divorcio.

Los cónyuges deberán comparecer personalmente ante el juez, quien intentará inicialmente una reconciliación.

Se establece una audiencia de ratificación entre los 30 y 60 días posteriores para confirmar la decisión.

Si no existe ratificación de la voluntad de divorciarse, el expediente será archivado y no podrá reabrirse hasta después de un año.

La sentencia solo podrá dictarse cuando exista consentimiento mutuo y perseverante de ambas partes.

Se exigirán documentos como certificados de nacimiento, certificado de matrimonio y copias de cédula de identidad.

Como condición de admisibilidad, los cónyuges no deberán poseer bienes comunes o deberán encontrarse bajo el régimen de separación de bienes.

El proceso no impondrá costas judiciales a las partes.

Una vez cumplidos todos los requisitos y presentada la documentación exigida, el juez deberá dictar sentencia en un plazo máximo de tres días.

Buscan procesos más rápidos y sin costos

De aprobarse la modificación de la Ley 45/91, los matrimonios que decidan separarse de común acuerdo podrían acceder a un procedimiento más rápido y sin gastos judiciales.

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Los proyectistas sostienen que la reforma apunta a garantizar derechos fundamentales, reducir cargas procesales consideradas innecesarias y ofrecer una vía más ágil para la disolución matrimonial cuando existe acuerdo entre las partes.