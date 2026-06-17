Salario mínimo: ¿Habrá un aumento mayor al previsto? Meza adelanta qué evalúa Peña

El legislador colorado afirmó que el presidente Santiago Peña viene manifestando desde hace tiempo su desacuerdo con los ajustes salariales basados únicamente en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según indicó, el mandatario evalúa la posibilidad de apartarse de la recomendación que emita el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), que rondaría un aumento de solo el 2,4% por IPC.

“El presidente de la República hace un buen tiempo viene comunicando que no está de acuerdo con estos ajustes casi miserables que se vienen dando al reajuste salarial y que podría, por primera vez, saltarse la propuesta que salga del Consejo de Salarios Mínimos para poder enviar una señal a los trabajadores”, expresó Meza en ABC Cardinal

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El legislador aclaró que sus declaraciones se basan en conversaciones mantenidas con Peña y que el objetivo sería responder a las expectativas de los trabajadores que consideran insuficientes los aumentos anuales registrados hasta ahora.

Buscan acercarse al reclamo de aumento del 20%

Consultado sobre el monto que podría alcanzar el reajuste, Meza señaló que aún no existe una cifra definida, aunque manifestó su deseo de que el incremento supere ampliamente los ajustes de años anteriores.

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“Ojalá no se quede en esos G. 69.000 o menos de G. 100.000, como siempre sucedió, sino que finalmente se acerque un poco más a lo que los trabajadores vienen reclamando”, sostuvo.

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En ese sentido, explicó que la intención sería encontrar un punto intermedio entre el pedido sindical de un aumento del 20% y la propuesta técnica que presente el Conasam.

“Somos animadores de que se busque un punto intermedio entre lo que reclaman los trabajadores y la propuesta que salga de la Comisión de Salarios Mínimos”, agregó.

“No alcanza mirar solamente el IPC”

Meza defendió la necesidad de revisar los criterios utilizados para calcular el salario mínimo y sostuvo que la percepción ciudadana sobre el costo de vida difiere de los indicadores oficiales.

“Tenemos que ver otros parámetros y no solamente el IPC para medir el impacto en la economía nacional y en las canastas familiares de los trabajadores”, afirmó.

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Asimismo, señaló que muchas familias sienten que han perdido capacidad de compra pese a los datos oficiales de inflación. “La gente te dice que no le alcanza la plata en el mes, que ya no puede comer carne tres veces a la semana”, comentó.

Debate debe ampliarse

Durante la entrevista, también se abordaron los cuestionamientos sobre el impacto que tiene el aumento del salario mínimo en tasas, multas, alquileres, servicios y otros costos indexados al jornal mínimo.

Ante esos planteamientos, Meza admitió que el debate no debería limitarse únicamente al salario mínimo y reveló que existe interés en avanzar hacia una revisión más amplia de la política salarial.

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Meza se comprometió a promover una comisión más amplia para revisar no solo el salario mínimo, sino también otros aspectos vinculados al sistema salarial y a los efectos que generan estos reajustes en la economía.

El diputado indicó además que escuchó al presidente Peña plantear en varias ocasiones la necesidad de construir un mecanismo diferente al actual para analizar la evolución de los ingresos de los trabajadores paraguayos.

Qué decidirá finalmente Peña

Aunque insistió en que no conoce cuál será la cifra final que propondrá el Ejecutivo, Meza reiteró que el presidente considera insuficientes los reajustes habituales y que existe una preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de quienes perciben salarios más bajos.

“El presidente no está de acuerdo con la fórmula porque no alcanza y estamos preocupados por cómo hacer que el bienestar llegue a todos los sectores”, concluyó.