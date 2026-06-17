Lilian Samaniego anuncia que pedirá la postergación del “divorcio exprés”

La parlamentaria colorada señaló que la Comisión de Legislación le pidió tiempo para analizar y plantear modificaciones al proyecto de ley que propone modificar el artículo 5 de la Ley Nº 45/91 “Que establece el divorcio vincular del matrimonio”.

Adelantó que la Comisión de Equidad y Género ya emitió un dictamen favorable para su aprobación con modificaciones y la Comisión de Niñez y Adolescencia hizo lo mismo. Aseguró que la de Legislación hará lo propio, pero con modificaciones.

Sobre el cambio que se pretende, explicó que se busca agilizar los trámites de las parejas que “de mutuo acuerdo” deciden disolver el vínculo matrimonial. “Busca darle esa libertad que el ser humano necesita una vez que haya decidido terminar con el vínculo”, detalló.

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La senadora resaltó que el objetivo de la ley también es permitir que personas de recursos económicos limitados accedan al divorcio, puesto que en varias ocasiones varias personas le señalaron que no podían separarse legalmente por falta de recursos. “Por el precio inaccesible que significa todo el proceso”, manifestó.

Samaniego agregó, en ese sentido, que con este proyecto se busca evitar aranceles judiciales y acortar los tiempos, puesto que solo se necesitará el consentimiento mutuo ante un juez jurisdiccional.

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“El juez debe convocar en un plazo máximo de 60 días y tiene que haber una descarga de ambos, para luego en menos de 15 días tener ya el resultado”, precisó ante la prensa esta mañana.