ANR: Cartes “exhortó” a Santi Peña a garantizar salud durante todo el año

Luego de que Santiago Peña rindiera cuenta de su gestión como presidente en la Junta de Gobierno antes que al Congreso Nacional como estipula la Constitución, Horacio Cartes le exhortó a concentrar todos los recursos disponibles para mejorar el sistema de salud que actualmente “hace aguas por todos lados”.

“Una de las principales preocupaciones del pueblo es la situación de la salud pública, por ello exhortó respetuosamente al presidente a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento en el sistema nacional de salud“, dijo Horacio Cartes.

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El expresidente de la República indicó que entiende las limitaciones presupuestarias, pero remarcó que es una obligación del Estado garantizar la salud a su pueblo.

“La salud es un derecho fundamental y es una responsabilidad del Estado. Ningún paraguayo debe verse privado de atención médica por falta de recursos, medicamentos o capacidad operativa de los servicios públicos”, les recordó Horacio Cartes.

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Pidió analizar presupuesto

Llamó también a los diputados y senadores cartistas a analizar junto con la ministra de Salud María Teresa Barán y el presidente Santiago Peña para “concentrar la mayor cantidad de recursos” en los presupuestos en lo que queda de este gobierno.

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“Comprendemos las limitaciones presupuestarias, pero eso no puede ser utilizado para que un paraguayo mendigue por atención, que una madre sufra por atención médica o que un adulto mayor pierda su dignidad en busca de salud”, dijo Horacio Cartes.

Agregó: “por eso hago un llamado a nuestros legisladores, a reunirse con los sectores de Salud y el Presidente para una revisión responsable del presupuesto para lo que queda del mandato, hacer profundas reformas sanitarias, enfocarse en la infraestructura, en garantizar medicamentos durante todo el año”.

Insistió que se debe destinar cada recurso disponible en garantizar medicamentos en los hospitales públicos y, sobre todo, una atención oportuna.

“Debemos comprometernos a concentrar los recursos en el sistema de salud. Nadie debe peregrinar para solicitar salud en un hospital público”, dijo Horacio Cartes.