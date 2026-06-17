¿Faltan reactivos en Hospital Acosta Ñu? Es alerta preventiva, no falta de stock, dicen

En la mañana de hoy circuló un documento interno del Departamento de Laboratorio del Hospital Pediátrico Niños Acosta Ñu que encendió las alarmas debido a supuestos ítems bajo rótulos de “stock crítico” o “agotado”. La lista incluye hemogramas, electrolitos, magnesio, fósforo y tests rápidos para virus respiratorios, entre otros.

Ante la preocupación, el director del hospital que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Héctor Castro, aclaró que dicho documento no representa un inventario de desabastecimiento real, sino que es el resultado de la “Sala de Situación”, una reunión de gestión semanal donde los jefes de servicios analizan indicadores asistenciales y de insumos para anticiparse a posibles faltantes.

Una herramienta de gestión, no de carencia

El doctor Castro enfatizó que la lista es “dinámica” y se actualiza diariamente. “No representa un inventario agotado, sino que es una herramienta de alerta temprana que nos ayuda a identificar aquellos reactivos que requieren un seguimiento estrecho”, explicó.

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Sobre los ítems que figuraban como agotados en el documento —como el magnesio y crasis—, el médico aclaró que la situación ya fue subsanada. “Ese informe se cerró ayer a la tarde, pero hoy a la mañana ya contamos con el reactivo. Es una gestión que se trabaja día a día, redistribuyendo insumos, tanto internamente como desde el nivel central”, aseguró el médico a ABC.

En relación a los reactivos en stock crítico y las fechas que se indican en el documento, Castro justificó la mención (algunas cercanas al 18 o 26 de junio) como una medida de planificación estratégica ante la proximidad de un fin de semana largo. “Les pido a los jefes de servicio que proyecten las necesidades para que no nos sorprenda la falta de reactivos en días feriados”, detalló el médico.

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Alta demanda respiratoria en Hospital Acosta Ñu

La complejidad del manejo de insumos en el Hospital Acosta Ñu se ve agravada por una mayor afluencia de pacientes, detalló Castro. Según el médico, en las últimas tres semanas se ha registrado un aumento del 60% en las consultas por cuadros respiratorios.

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“Hoy superamos las 350 a 400 consultas diarias en urgencias, donde el 50% son cuadros respiratorios. Esto se suma a nuestra demanda habitual de pacientes oncológicos y neurológicos, que son nuestra prioridad como hospital de referencia”, precisó.

El doctor Castro garantizó que actualmente, ningún insumo esencial se encuentra en situación de stock cero. Aseguró que la institución mantiene un monitoreo constante para asegurar que la alta demanda estacional no interrumpa los servicios críticos para los niños.