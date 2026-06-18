PLRA proclama autoridades y prometen buscar 130 intendencias con opositores

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) proclamó a sus autoridades electas en las internas del 7 de junio. Fueron entregados los certificados del presidente electo de la agrupación, Alcides Riveros, sus vicepresidentes, los miembros del Directorio y otros.

El grupo hegemónico será el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial del 2028 Ricardo Estigarribia.

El acto se llevó a cabo en la sede partidaria y contó con la presencia de numerosos legisladores liberales y de partidos de la oposición.

Durante su alocución, agradeció a los liberales, a sus votantes y a los partidos fraternos. Prometió iniciar un gran diálogo nacional y crear cinco nuevas secretarías en el PLRA que analicen la economía, la salud, la educación y la energía entre otros puntos.

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Prometió modernizar la agrupación y fortalecer a los intendentes, concejales y gobernadores del PLRA.

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Dijo además que en las elecciones municipales del 4 de octubre el PLRA apuntará a ganar en 100 de las 263 intendencias y que con la oposición sumarán 130 municipios. Recalcó que “no hay 2028 sin 2026″.

En este contexto prometió trabajar para que la oposición presente un solo candidato a intendente en la mayoría de los distritos del país para no dividir los votos.

También dijo que se comprometía ante liberales y otras fuerzas a llevar a un opositor al Palacio de López. Ante la ambigüedad, una asistente le exigió a gritos que confirme que un liberal encabece la chapa, pero Riveros solo continuó con su discurso.