Política
18 de junio de 2026 a la - 20:30

PLRA proclama autoridades y prometen buscar 130 intendencias con opositores

Felicito al nuevo Presidente del Partido Liberal Alcides Riveros. Te deseo muchos éxitos. Tenemos la oportunidad histórica de construir una oposición unida.
Ricardo Estigarribia (con micrófono) y Alcides Riveros.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) proclamó en la noche de este jueves a sus nuevas autoridades del periodo 2026-2031. Alcides Riveros, presidente entrante, prometió buscar consenso con la oposición y presentar candidaturas únicas en las elecciones municipales para ganar en 130 distritos. Señala que el objetivo es llevar a “un opositor” al Palacio de López en 2028.

Por ABC Color

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) proclamó a sus autoridades electas en las internas del 7 de junio. Fueron entregados los certificados del presidente electo de la agrupación, Alcides Riveros, sus vicepresidentes, los miembros del Directorio y otros.

El grupo hegemónico será el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial del 2028 Ricardo Estigarribia.

El acto se llevó a cabo en la sede partidaria y contó con la presencia de numerosos legisladores liberales y de partidos de la oposición.

Durante su alocución, agradeció a los liberales, a sus votantes y a los partidos fraternos. Prometió iniciar un gran diálogo nacional y crear cinco nuevas secretarías en el PLRA que analicen la economía, la salud, la educación y la energía entre otros puntos.

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Prometió modernizar la agrupación y fortalecer a los intendentes, concejales y gobernadores del PLRA.

Dijo además que en las elecciones municipales del 4 de octubre el PLRA apuntará a ganar en 100 de las 263 intendencias y que con la oposición sumarán 130 municipios. Recalcó que “no hay 2028 sin 2026″.

En este contexto prometió trabajar para que la oposición presente un solo candidato a intendente en la mayoría de los distritos del país para no dividir los votos.

También dijo que se comprometía ante liberales y otras fuerzas a llevar a un opositor al Palacio de López. Ante la ambigüedad, una asistente le exigió a gritos que confirme que un liberal encabece la chapa, pero Riveros solo continuó con su discurso.