Política
09 de junio de 2026 a la - 17:27

Nuevo Liberalismo copa el Directorio del PLRA con 19 de 30 miembros

El gobernador de Central Ricardo Estigarribia, en el DIrectorio del PLRA el martes último.
El gobernador de Central Ricardo Estigarribia (centro), en el Directorio del PLRA el martes último.

Según datos preliminares, el Nuevo Liberalismo, sector liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, ocupará 19 de los 30 curules del Directorio, dándole la hegemonía hasta el 2031. El Frente Liberal, liderado por el senador Ever Villalba, recibe siete espacios. Emerge con un lugar Olga Paredes, del movimiento Coherencia Liberal y el sector del liberocartista Dionisio Amarilla pierde la mitad y es relegado con solo tres representantes.

Por ABC Color

Según los resultados preliminares de las elecciones internas de autoridades partidarias del PLRA 2026, el movimiento Nuevo Liberalismo - Lista 3 recibió 237.656 votos para miembros del Directorio Nacional, lo que representa el 50% de los votantes. En 2021 la entonces lista “2023″, una alianza entre llanistas y el clan Buzarquis, obtuvo seis lugares.

Lea más: Principales listas del PLRA inscriben a sus “leales” para miembros del Directorio

El Nuevo Liberalismo, que también ganó la presidencia del PLRA con Alcides Riveros, se queda así con la hegemonía del órgano hasta el 2031.

Sonia Fleitas, la miembro del Directorio más votada, al ser opción 3 de la lista 3, Nuevo Liberalismo.
Sonia Fleitas, la miembro del Directorio más votada, al ser opción 3 de la lista 3, Nuevo Liberalismo.

Por su parte, el movimiento Frente Radical Lista 9, del senador Ever Villalba, recibió 93.216 votos (20%) lo que equivale a siete miembros en el órgano de 30 curules. En 2021, la lista 9 entonces liderada por Efraín Alegre ganó 11 miembros.

Diálogo Azul Lista 100, liderado por el liberocartista senador Dionisio Amarilla, recibió 47.262 votos (10%) y se queda con tres lugares para Andrés Rojas Feris, Nuria Isnardi y Adejaime Pavei. En 2021 había ganado seis lugares.

Olga Paredes.
Olga Paredes.

El movimiento Coherencia Liberal recibió 23.739 votos y se queda con un lugar para Olga Paredes.

El resto de los votos queda distribuido entre los movimientos Oñondivepa, Siglo 21 y Cambio para el Cambio, que no alcanzaron representantes.

Hubo un total de 1.521.334 afiliados habilitados de los cuales participaron 470.033, el 30.8%.

Hubo 50.185 votos en blanco en esta votación para miembros del Directorio y 1.894 votos nulos.

Resultados preliminares de las elecciones para el Directorio del PLRA.
Resultados preliminares de las elecciones para el Directorio del PLRA.

Se repite el efecto “Beto Ovelar” al más votado

En estos comicios liberales se repitió el efecto en el que el candidato más votado es aquel que ocupaba como número de orden el mismo número de lista.

La más votada fue Sonia Fleitas, quien en la lista 3 ocupaba el puesto N° 3 con 54.540 votos preferentes. En la lista 9 la más votada fue Mirna Estela Ríos Ojeda, quien ocupaba el puesto N° 9 y tuvo 21.459 votos.

Cómo queda la integración

Representantes del Nuevo Liberalismo, según el TREP

  • Sonia Fleitas
  • Agustín Saguier
  • Javier Pereira
  • Dalia Estigarribia
  • Rodrigo Blanco Amarilla
  • Ariel Villagra
  • Diego Riveros
  • Horacio Ortiz
  • Daniel Rojas López
  • Papu Ríos
  • David González
  • Regina Ríos
  • Juliana Boccia Amarilla
  • Fabiola Galeano Chamorro
  • Nilsa Sánchez
  • David Llano
  • Horacio Carísimo
  • Fabio Almada Duarte
  • Gustavo Cano

Representantes del Frente Radical

  • Mirna Estela Ríos Ojeda
  • Líder Amarilla
  • Vidala Franco
  • Lilian Zayas
  • Diosnel Aguilera
  • Alba Talavera
  • Lorena Segovia Azucas

Representantes de Diálogo Azul

  • Andrés Rojas Feris
  • Nuria Isnardi
  • Adejaime Pavei

Representante de Coherencia Liberal

  • Olga Paredes