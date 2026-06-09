Nuevo Liberalismo copa el Directorio del PLRA con 19 de 30 miembros

Según los resultados preliminares de las elecciones internas de autoridades partidarias del PLRA 2026, el movimiento Nuevo Liberalismo - Lista 3 recibió 237.656 votos para miembros del Directorio Nacional, lo que representa el 50% de los votantes. En 2021 la entonces lista “2023″, una alianza entre llanistas y el clan Buzarquis, obtuvo seis lugares.

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El Nuevo Liberalismo, que también ganó la presidencia del PLRA con Alcides Riveros, se queda así con la hegemonía del órgano hasta el 2031.

Por su parte, el movimiento Frente Radical Lista 9, del senador Ever Villalba, recibió 93.216 votos (20%) lo que equivale a siete miembros en el órgano de 30 curules. En 2021, la lista 9 entonces liderada por Efraín Alegre ganó 11 miembros.

Diálogo Azul Lista 100, liderado por el liberocartista senador Dionisio Amarilla, recibió 47.262 votos (10%) y se queda con tres lugares para Andrés Rojas Feris, Nuria Isnardi y Adejaime Pavei. En 2021 había ganado seis lugares.

El movimiento Coherencia Liberal recibió 23.739 votos y se queda con un lugar para Olga Paredes.

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El resto de los votos queda distribuido entre los movimientos Oñondivepa, Siglo 21 y Cambio para el Cambio, que no alcanzaron representantes.

Hubo un total de 1.521.334 afiliados habilitados de los cuales participaron 470.033, el 30.8%.

Hubo 50.185 votos en blanco en esta votación para miembros del Directorio y 1.894 votos nulos.

Se repite el efecto “Beto Ovelar” al más votado

En estos comicios liberales se repitió el efecto en el que el candidato más votado es aquel que ocupaba como número de orden el mismo número de lista.

La más votada fue Sonia Fleitas, quien en la lista 3 ocupaba el puesto N° 3 con 54.540 votos preferentes. En la lista 9 la más votada fue Mirna Estela Ríos Ojeda, quien ocupaba el puesto N° 9 y tuvo 21.459 votos.

Cómo queda la integración

Representantes del Nuevo Liberalismo, según el TREP

Sonia Fleitas

Agustín Saguier

Javier Pereira

Dalia Estigarribia

Rodrigo Blanco Amarilla

Ariel Villagra

Diego Riveros

Horacio Ortiz

Daniel Rojas López

Papu Ríos

David González

Regina Ríos

Juliana Boccia Amarilla

Fabiola Galeano Chamorro

Nilsa Sánchez

David Llano

Horacio Carísimo

Fabio Almada Duarte

Gustavo Cano

Representantes del Frente Radical

Mirna Estela Ríos Ojeda

Líder Amarilla

Vidala Franco

Lilian Zayas

Diosnel Aguilera

Alba Talavera

Lorena Segovia Azucas

Representantes de Diálogo Azul

Andrés Rojas Feris

Nuria Isnardi

Adejaime Pavei

Representante de Coherencia Liberal