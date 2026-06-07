PLRA: Estigarribia pide a Riveros ganar 100 intendencias y armar la chapa ganadora 2028

Referentes del movimiento Nuevo Liberalismo ofrecieron una conferencia de prensa esta noche al cierre de las elecciones internas y renovación de autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Según el sistema TREP, el intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, dio la victoria a este sector y fue electo por amplia mayoría como nuevo titular de la agrupación hasta el 2031.

En diálogo con ABC Color, Riveros dijo que Ever Villalba no lo llamó a felicitarlo y reconocer su derrota, a diferencia de Dionisio Amarilla.

La conferencia fue encabezada por el gobernador de Central, aspirante presidencial 2028 y líder del Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia. Le siguió en el uso de la palabra Riveros y su compañero de fórmula el diputado Antonio Buzarquis, seguido por su hermano el senador Salyn Buzarquis entre otros.

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Estigarribia dijo que hoy “agarran” el desafío de conducir el partido de oposición más grande que tiene el país y que finalmente se rompe una pelea antagónica de 14 años de rivalidades, en alusión a los enfrentamientos entre el exsenador Blas Llano y Efraín Alegre, quien perdió las elecciones presidenciales en 2013; 2018 y 2023.

“Es momento de buscar la unidad de todos los liberales, pero lo más importante es el momento de buscar la unidad de toda la oposición y las familias paraguayas”, dijo.

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“Con Alcides al frente del Directorio vamos a plantear soluciones y vamos a plantear las necesidades del pueblo paraguayo, un partido que dejó de hacer eso hace bastante tiempo”, aseveró.

Agregó que Riveros va a ser “comandante” el 4 de octubre para ganar más de 100 municipios a nivel nacional “y también vas a conducir a toda la oposición a armar una chapa que pueda conquistar el gobierno nacional en el 2028″, sostuvo.

Riveros promete victoria

Por su parte, Riveros dijo que viene a comprometerse con el Paraguay para construir, liderar y articular a la oposición paraguaya.

“Quiero decirles en tres palabras, unidad, victoria y triunfo es lo que vamos a buscar en las elecciones municipales del 2026 y en las presidenciales del 2028″, afirmó.

“Vamos a volver a ser el partido que defienda los intereses del pueblo paraguayo. Vamos a recuperar esa confianza con la ciudadanía y vamos a trabajar todos juntos”, anunció.

Recalcó que no será un presidente del PLRA que use el partido como trampolín para una candidatura presidencial o a la vicepresidencia, en obvia alusión a Efraín Alegre.

“Al pueblo liberal le quiero decir que el 4 de octubre vamos a ganar más de 100 intendencias”, vaticinó.

Pidió a los liberales unidad y a los líderes de otras fuerzas opositoras un diálogo productivo. “Nos necesita el pueblo paraguayo, el Paraguay nos necesita”, finalizó.

Prieto felicitó

Poco después, el presidenciable de Yo Creo, Miguel Prieto, envió un mensaje al ganador. “Felicito al nuevo Presidente del Partido Liberal, Alcides Riveros. Te deseo muchos éxitos. Tenemos la oportunidad histórica de construir una oposición unida”, dijo.