Oposición se une para recuperar la Municipalidad de Areguá

La oposición se fortalece en Areguá para intentar recuperar la administración municipal luego de 16 años en manos de los colorados, que dejaron la ciudad sumida en el abandono y el crecimiento desordenado.

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El actual concejal liberal Luis Villalba, quien resultó ganador en las internas el pasado 7 de junio, ya comenzó a delinear su campaña rumbo a las elecciones del 4 de octubre que enfrentará en las urnas al cartista Julio Trinidad (ANR-HC), ahijado político del ministro Tadeo Rojas.

Luis Villalba ya se reunió con los pre candidatos a concejales liberales, con los ex intendentables liberales y también con los candidatos a concejal del Partido Yo Creo, que apoya fuertemente su candidatura.

Colorados hace tres periodos

Precisamente Villalba fue el último intendente liberal en la gestión municipal, estuvo dos períodos (1996–2001 y 2006–2010) y entregó la administración al colorado César Osvaldo Leiva (2010-2015), quien tuvo una pobre gestión por lo cual perdió en las internas coloradas.

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El actual intendente Denis Torres (ANR-HC), va cerrando un pésimo paso por la municipalidad. Sus once años en el poder estuvieron marcados por un sinnúmero de cuestionamientos, sin embargo, la mayoría aliada en la Junta Municipal lo sostuvo hasta la fecha, pero recibió el castigo en las urnas pues su aliado político, Pablo Ayala resultó perdedor en las internas.

Areguá, a pesar de ser la capital departamental proyecta una vergonzosa imagen debido a los baches, las aguas servidas que riegan el casco histórico y la gran cantidad de basura en cada espacio verde.