Senado exige explicaciones sobre policías vinculados al operativo Umbral

La iniciativa fue presentada con base en el artículo 192 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso a requerir información a organismos del Estado cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones de control.

El pedido -según su fundamentación- surge ante la necesidad de esclarecer las actuaciones internas llevadas adelante tras el operativo antidrogas que permitió la incautación de aproximadamente 89 toneladas de marihuana, además de vehículos y la detención de varias personas.

El proyecto de resolución fue presentado por el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola (PDP), los senadores Ever Villalba (PLRA), Rubén Velázquez (Yo Creo), Sergio Rojas (PLRA) y Celeste Amarilla (PLRA).

Senadores piden detalles sobre policías investigados

La resolución solicita específicamente a la Policía Nacional informar si, después del operativo Umbral, algunos agentes fueron separados de sus cargos, suspendidos, puestos a disposición, sumariados o sometidos a cualquier otra medida administrativa o disciplinaria por presuntas vinculaciones con los hechos investigados.

Asimismo, requiere la remisión de una nómina completa de los efectivos afectados por estas medidas, incluyendo nombre y apellido, grado, dependencia donde prestan servicios y la sanción o disposición adoptada en cada caso.

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Otro de los puntos centrales del pedido de informes consiste en determinar si los antecedentes administrativos relacionados con los agentes investigados fueron remitidos al Ministerio Público para el inicio de eventuales investigaciones penales.

En ese sentido, los senadores solicitaron conocer las fechas de remisión de los expedientes y las unidades fiscales que eventualmente se encuentran interviniendo en las causas.

Exigen conocer el estado de los sumarios internos

La Cámara Alta también pidió información sobre el estado actual de los sumarios administrativos y de las investigaciones internas abiertas contra los agentes involucrados.

El informe deberá incluir las actuaciones realizadas hasta el momento, así como la situación funcional vigente de cada efectivo policial investigado.

Además, los legisladores requirieron saber si las pesquisas derivaron en conclusiones, recomendaciones o sanciones administrativas, solicitando copias de las resoluciones correspondientes en caso de existir.

La resolución aprobada establece un plazo de 15 días hábiles para que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional remitan toda la información requerida, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 5.453/2015, que reglamenta los pedidos de informes del Congreso.

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Con esta medida, el Senado busca ejercer un control institucional sobre las investigaciones derivadas del operativo Umbral y conocer si existen responsabilidades administrativas o penales de agentes estatales en un caso considerado de alta relevancia para la lucha contra el narcotráfico y la transparencia de las fuerzas de seguridad.

Senado también pide informe a la Fiscalía

Además del pedido dirigido al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, la Cámara de Senadores aprobó una solicitud de informes al Ministerio Público para conocer el estado de las investigaciones penales relacionadas con el operativo Umbral.

Desean conocer si los policías salpicados fueron procesados, investigados y/o imputados por presuntas vinculaciones con los hechos investigados.

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La resolución requiere que la Fiscalía informe, en caso de existir actuaciones contra funcionarios de seguridad, la nómina completa de los afectados, detallando nombre y apellido, las medidas adoptadas en cada caso y la Unidad Fiscal responsable de la investigación. El objetivo es que el Senado cuente con información oficial sobre las eventuales responsabilidades penales derivadas del caso.

Asimismo, los senadores solicitaron un reporte actualizado sobre el estado de las diligencias investigativas llevadas adelante por el Ministerio Público. En particular, requirieron conocer los avances de la causa, las actuaciones realizadas hasta la fecha y la situación procesal de las personas involucradas, en el marco de uno de los operativos antidrogas más importantes registrados en el país durante los últimos años.