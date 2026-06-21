Roque Alonso: Clan Vega lleva años justificando inacción municipal y sin impulsar leyes para la ciudad

Durante las protestas ciudadanas de junio de 2023 en Mariano Roque Alonso, por el pésimo estado de las calles del distrito, activistas denunciaron que las únicas arterias sin baches pasaban frente a la casa de la intendenta y los concejales.

Ante las críticas, varios concejales justificaron la inacción municipal a cargo de la intendenta Carolina Aranda (ANR, HC) y culparon a la falta de fondos por parte del Poder Ejecutivo. Uno de ellos fue el hoy aspirante a intendente por el cartismo Julián Vega (ANR, HC).

En este entonces, el edil dijo que las calles de los concejales solo estaban en buen estado por las zonas y barrios en las que viven y pidió a sus colegas publicar en redes sociales todas sus gestiones en beneficio de la gente.

“Con el presupuesto que tenemos no se pueden arreglar las calles, hay que ser conscientes; necesitamos al Poder Ejecutivo”, dijo.

Dijo que su hermana iba a interceder, no pasó

Subrayó en ese entonces que cuando su hermana Johana Vega (ANR), ingrese como diputada, se podría pedir más presupuesto al Poder Ejecutivo para el distrito.

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Sin embargo, esto no ocurrió. A tres años de jurar como diputada, Vega se vió envuelta en numerosos escándalos por ostentar su lujoso estilo de vida y no poder justificar sus ingresos para construir mansiones.

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Al revisar su legajo digital en la página web silpy.congreso.gov.py se puede apreciar que la parlamentaria ha presentado y acompañado más proyectos a beneficio de la vecina ciudad de Limpio que a beneficio de Mariano Roque Alonso.

También se ha enfocado más en impulsar planes, pensiones y subsidios para adultos mayores que infraestructura para su distrito.

Solo expropiaciones y una queja por olores

Solo impulsó puntualmente el proyecto de expropiación de asentamientos como el territorio social hípico-comisión vecinal “Divino niño Jesús”, en el barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso.

Así también, impulsó otra expropiación a beneficio del asentamiento 24 de marzo en la misma ciudad.

Del mismo modo impulsó la creación de una Defensoría Pública en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

En cuanto a las declaraciones unicamerales solo presentó un repudio de hecho de violencia a una mujer en la ciudad exigiendo la actuación inmediata del Ministerio Público.

Finalmente, una sola vez, instó a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso a fiscalizar una empresa colindante al hospital distrital debido al ruido y los malos olores generados.