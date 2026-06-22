El PLRA debe volver a representar a la gente, dice Pedro Gómez

Tras el triunfo del movimiento Nuevo Liberalismo en las recientes internas partidarias, “Pedrito” Gómez, sostuvo que la nucleación atraviesa una etapa de renovación generacional y necesita analizar los errores cometidos en los últimos años para recuperar la confianza de los electores.

“El partido debe volver a representar los intereses de la gente”, expresó durante una entrevista para ABC Cardinal.

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El diputado señaló que la ciudadanía espera respuestas concretas de los actores políticos y consideró que el PLRA debe fortalecer su capacidad de generar propuestas en áreas sensibles como salud, educación y economía.

En ese contexto, afirmó que el partido necesita conformar equipos técnicos que trabajen en la elaboración de planes y proyectos que puedan convertirse en alternativas de gobierno.

“El partido tiene que tener un equipo económico, tiene que tener propuestas para salud, propuestas para educación”, manifestó.

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Según indicó, el desafío consiste en construir una agenda que permita responder a las necesidades cotidianas de la población y ofrecer soluciones a problemas que persisten desde hace años.

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“Los números macroeconómicos no se reflejan en la gente”

Gómez también cuestionó que los indicadores económicos destacados por el Gobierno se traduzcan efectivamente en mejoras para todos los sectores de la población.

Afirmó que existen situaciones que continúan afectando a miles de paraguayos, especialmente en el ámbito de la salud pública.

“Uno puede hablar de números macroeconómicos, como hoy lo hace el presidente de la República, pero en el día a día de la gente eso no está reflejado”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a consultas médicas, estudios y tratamientos en hospitales públicos.

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Familias siguen recurriendo a polladas

El legislador indicó que a diario todavía existen casos de ciudadanos que deben organizar actividades para reunir dinero destinado a tratamientos médicos o procedimientos de salud.

“Hay hamburguesadas y polladas para que la gente pueda hacerse su estudio, para que la gente se pueda operar, para que la gente pueda acceder a un tornillo”, afirmó.

Para Gómez, estas situaciones reflejan desafíos pendientes que deben ser abordados desde las políticas públicas.

Defiende la unidad de la oposición

El presidente de la Juventud Liberal también insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo entre los distintos sectores opositores de cara a las próximas elecciones.

Sostuvo que la oposición debe trabajar en la construcción de una alternativa que genere confianza en la ciudadanía y que pueda presentar propuestas concretas para el país.

“Hay que sentarse a dialogar hasta cansarse y encontrar la fórmula para presentar una alternativa para la gente en el 2028 que le solucione sus problemas”, manifestó.

Asimismo, reiteró que la unidad entre los diferentes actores opositores será un factor importante para encarar los desafíos políticos de los próximos años.