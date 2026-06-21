“Los números macroeconómicos no llegan a la gente”: Pedro Gómez cuestiona a Peña y destaca rol de polladas

El diputado Pedrito Gómez (29), del movimiento Nuevo Liberalismo liderado por el gobernador de Central y presidenciable 2028 Ricardo Estigarribia, el jueves último fue proclamado nuevo presidente de la JLRA.

En su discurso dijo que como joven paraguayo está cansado de que el Presidente de la República, Santiago Peña, mienta a toda la ciudadanía “con sus grandes números macroeconómicos, mientras el día a día de la gente sigue siendo cada día peor”.

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Sostuvo que miles de paraguayos apenas llegan a fin de mes y calificó de papelón el informe del mandatario ante el titular de la ANR, Horacio Cartes, en que hablaba de “una inversión histórica en salud pública”.

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“Mientras que en nuestros hospitales siguen faltando medicamentos básicos. Mientras la gente sigue esperando una cama de terapia intensiva y muchos de ellos mueren”, aseveró.

“Mientras la pollada y la hamburgueseada sigan siendo los salvadores de la gente. Ese no es el Paraguay que nosotros queremos y que soñamos”, sentenció.

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Pide a oposición dialogar y dejar egos

En dicho contexto pidió al presidente entrante del PLRA, Alcides Riveros y a los referentes de la oposición presentes en la proclamación de autoridades liberales que “dialoguen hasta cansarse” para llegar unidos en el 2028.

Urgió a Riveros ser el titular del PLRA que conduzca al partido y a la oposición a la victoria en las elecciones presidenciales del 2028 para ser recordado como “el presidente de la victoria”.

Pidió por ello a “dejar los egos personales” y entender “la importancia de que unidos, todos juntos, en los partidos fraternos, somos mayoría”.

“Queremos ganar más de 100 municipios y queremos, por sobre todas las cosas ser gobierno en el 2028″, dijo el liberal.

Renovación generacional

En otro punto, dijo que celebraban también la renovación generacional en el PLRA. Agregó que se cambió la formula y que el presidente de la coordinadora de intendentes liberales asume la presidencia partidaria. Riveros es intendente saliente de Fernando de la Mora.

Dijo que su compromiso es que la JLRA vuelva a ser el semillero partidario que ofrezca intendentes, diputados, senadores y gobernadores.

Lamentó que actualmente en padrón partidario, solo un 12 a 15% es “joven”, que según el estatuto se aplica a afiliados menores de 30 años, pese a que estamos en un país con un gran bono demográfico.