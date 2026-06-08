Política
08 de junio de 2026 a la - 18:46

Con “voto en blanco” masivo, hija de Rodrigo Quintana es derrotada y diputado presidirá la JLRA

Pedrito Goméz después de votar.
Pedrito Goméz después de votar.

Afiliados del PLRA menores de 30 años también eligieron a las nuevas autoridades de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), órgano que según el estatuto partidario debe manejar el 10% del aporte estatal. La hija de Rodrigo Quintana, Sol Quintana, quedó en cuarto lugar y el titular del brazo juvenil liberal hasta el 2031 será el diputado “Pedrito” Gómez. Los jóvenes también expresaron su hartazgo ya que de 72.900 votantes, más de 17.000 (24%) optaron por el voto “en blanco”.

Por ABC Color

Los resultados en las elecciones de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) fueron similares a la elección de la Presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Se registró una participación de 72.900 votantes, el 34% del padrón total habilitado de la JLRA. Sin embargo lo más llamativo fue que de esta cifra, más de 17.000, el 23% de los participantes, votó en blanco en el cargo de presidente.

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Ganó la presidencia del brazo juvenil el diputado Pedro José Gómez Silva, alias Pedrito Gómez, de 29 años y miembro del clan Gómez de Limpio (Central). El mismo era candidato del movimiento Nuevo Liberalismo, Lista 3, cuyo líder es el gobernador de Central y aspirante presidencial del 2028, Ricardo Estigarribia.

Pedrito Gómez tuvo 32.251 votos (44,24% de la participación). El parlamentario dirigirá la agrupación juvenil hasta el 2031, un cargo que en las últimas décadas se volvió simbólico y testimonial ya que ningún presidente del PLRA estaba dispuesto a transferir el 10% del aporte estatal a la organización, tal como establece el estatuto partidario.

Resultados del TREP en la JLRA.
Resultados del TREP en la JLRA.

Respecto a los demás candidatos, Matías Mayeregger, del movimiento Frente Radical, sector liderado por el senador Éver Villalba, quedó en segundo lugar con 10.282 votos, el 14,10% de la participación.

En tercer lugar quedó Lucas Retamozo, candidato del liberocartista Dionisio Amarilla, líder del movimiento Diálogo Azul. Retamozo tuvo 6.932 votos, el 9,51% de la participación.

Sol Quintana, en la inauguración de la Plaza Rodrigo Quintana en Ciudad del Este.
Sol Quintana, en la inauguración de la Plaza Rodrigo Quintana en Ciudad del Este.

Finalmente en cuarto y último lugar quedó Sol Quintana, hija del mártir liberal Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía dentro del PLRA tras las protestas y quema del Congreso del 31 de marzo y 1 de abril de 2017 contra la enmienda mau para habilitar la reelección presidencial de Horacio Cartes.

La joven, candidata del movimiento Coherencia Liberal, obtuvo 5.927 votos, el 8,13% de la participación.