Con “voto en blanco” masivo, hija de Rodrigo Quintana es derrotada y diputado presidirá la JLRA

Los resultados en las elecciones de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) fueron similares a la elección de la Presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Se registró una participación de 72.900 votantes, el 34% del padrón total habilitado de la JLRA. Sin embargo lo más llamativo fue que de esta cifra, más de 17.000, el 23% de los participantes, votó en blanco en el cargo de presidente.

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Ganó la presidencia del brazo juvenil el diputado Pedro José Gómez Silva, alias Pedrito Gómez, de 29 años y miembro del clan Gómez de Limpio (Central). El mismo era candidato del movimiento Nuevo Liberalismo, Lista 3, cuyo líder es el gobernador de Central y aspirante presidencial del 2028, Ricardo Estigarribia.

Pedrito Gómez tuvo 32.251 votos (44,24% de la participación). El parlamentario dirigirá la agrupación juvenil hasta el 2031, un cargo que en las últimas décadas se volvió simbólico y testimonial ya que ningún presidente del PLRA estaba dispuesto a transferir el 10% del aporte estatal a la organización, tal como establece el estatuto partidario.

Respecto a los demás candidatos, Matías Mayeregger, del movimiento Frente Radical, sector liderado por el senador Éver Villalba, quedó en segundo lugar con 10.282 votos, el 14,10% de la participación.

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En tercer lugar quedó Lucas Retamozo, candidato del liberocartista Dionisio Amarilla, líder del movimiento Diálogo Azul. Retamozo tuvo 6.932 votos, el 9,51% de la participación.

Finalmente en cuarto y último lugar quedó Sol Quintana, hija del mártir liberal Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía dentro del PLRA tras las protestas y quema del Congreso del 31 de marzo y 1 de abril de 2017 contra la enmienda mau para habilitar la reelección presidencial de Horacio Cartes.

La joven, candidata del movimiento Coherencia Liberal, obtuvo 5.927 votos, el 8,13% de la participación.