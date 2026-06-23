Postulantes a Contralor: Robadin se retira y quedan cinco postulantes

En su nota de renuncia a la postulación, Robadín Armadans sostuvo que su perfil se alinea más con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que “por lo tanto, he decidido orientar mis esfuerzos hacia ese ámbito del sector educativo”.

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Robadin es magíster en educación, licenciado en administración docente universitaria, propietario de un estudio de grabación, conductor radial y socio de una constructora, entre otros.

Candidatos, por ahora

Siguen en carrera Oscar Enrique Rolón Centurión, bombero de Minga Guasú y director de la Consultora Rolón & Asociados de Asesoría Contable, Auditoria y Jurídica Empresarial. Ya intentó ser contralor en 2021.

Otros postulantes son Edgar Sosa Gómez, exjuez penal de Sentencia de Ciudad del Este; Roberto Emilio Riveros Florentín, exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este; Gerardo Manuel González Báez (Mínimo), vinculado al movimiento Honor Colorado y hermano del actual apoderado de la ANR Eduardo González, así como exsindico titular de Ferrocarriles del Paraguay S.A.; y Anibal Jiménez Caballero, funcionario activo de la Contraloría General de la República y jefe de equipo de auditoria.

Camilo ya tendría la bendición

Hasta el martes 30 de junio es el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de Contralor General de la República que actualmente ocupa el colorado Camilo Benítez Aldana y que puede aspirar al rekutú.

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De hecho, es quien correría con amplia ventaja tras una serie de “favores” al cartismo, incluido el reciente “blanqueo” a la sospechosa fortuna del presidente de la República, Santiago Peña.

Tanto el cargo de Contralor como el de Subcontralor, que actualmente ocupa el liberal Augusto Paiva, fenecen en sus mandatos el 1 de noviembre.