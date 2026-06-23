¿Vuelve el cambio de hora?: Diputado Edgar Olmedo reflota proyectos congelados

El diputado Édgar Olmedo consideró oportuno reabrir el debate sobre la vuelta del cambio de hora en verano e invierno, recordando que tanto su proyecto se encuentra cajoneado en Diputados, al igual que uno similar de la senadora Blanca Ovelar en la Cámara Alta.

“Hace exactamente 1 año atrás había presentado un proyecto de ley donde solicitábamos la modificación nuevamente de la ley de huso horario de la República del Paraguay para mantener el horario anterior, el huso horario anterior, que era el de UTC -4 en invierno y UTC -3 en verano”, señaló Olmedo, quien consideró oportuno retomar el debate ahora.

Lo que se busca es derogar la ley que estableció como único huso horario -3 UTC, que en la práctica implica, sobre todo en invierno, que amanezca más tarde. Es decir que, por ejemplo, los menores en edad escolar tengan que ir a la escuela o colegio con bajísimas temperaturas y sin el abrigo del sol.

También sumó entre los principales afectados a trabajadores de la producción en el campo y de la construcción.

“Nosotros tenemos una situación peculiar que es que hoy en día estamos teniendo los primeros rayos del sol a las 7:30, 7:40 horas de la mañana, lo que dificulta principalmente el traslado de la gente de la clase obrera, la gente trabajadora del sector del estudiantado paraguayo, tanto a los centros educativos, como a sus lugares de trabajo, o por los inconvenientes que también vemos en el transporte público a nivel nacional y tenemos problemas de seguridad”, fundamentó.

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El diputado afirmó que la intención es plantear el estudio dentro de 15 días, tiempo que permitirá también solicitar informes a las instituciones afectadas, tanto en educación como en el sector productivo.

“Vamos a solicitar informes también de la Cámara de la Construcción para saber si esta situación de huso horario actual afecta los trabajos que se realizan principalmente en ese sector, pero tenemos informaciones preliminares de que efectivamente la inapreciabilidad de esta ley genera inconvenientes graves y perjuicios no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito educativo”, sostuvo.

Finalmente enfatizó que principalmente hay que pensar que “tierra adentro hay demasiadas limitaciones en materia de transporte, y en materia de seguridad que afectan también la calidad y la condición de vida de nuestros compatriotas”.