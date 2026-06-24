Peña promulga ley que declara el “Centenario de la Paz del Chaco”

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, firmó hoy la Ley N.° 7677 que declara como “Centenario de la Paz del Chaco” el período comprendido entre el 12 de junio de 2025 y el 12 de junio de 2035, en homenaje a los cien años del Armisticio que puso fin a la Guerra del Chaco.

La contienda con Bolivia (1932-1935) dejó un saldo oficial aproximado de 60.000 víctimas fatales para Bolivia y 36.000 víctimas fatales para Paraguay, consolidándose como el conflicto bélico más sangriento del siglo XX en Sudamérica.

La normativa dispone que los documentos oficiales emitidos por los poderes del Estado, así como por los gobiernos departamentales y municipales, incorporen dicha denominación durante el período establecido.

Asimismo, promueve acciones orientadas a difundir y fortalecer la memoria histórica de una de las gestas más significativas del Paraguay.

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La Ley también establece que las promociones de instituciones educativas y de formación de las fuerzas públicas lleven la denominación “Centenario de la Paz del Chaco”, acompañada del nombre de héroes civiles o militares vinculados a la contienda.