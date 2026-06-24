Política
24 de junio de 2026 a la - 18:28

PLRA crea siete secretarías y renueva tesorero y directores

El nuevo presidente del PLRA, Alcides Riveros.
El nuevo presidente del PLRA, Alcides Riveros.

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, en su primera sesión resolvió renovar su tesorería, a los titulares de 16 direcciones y pasó a crear siete nuevas secretarías. Riveros dijo que estos pasarán a ser su “gabinete en la sombra” para sentar postura institucional en temas nacionales.

Por ABC Color

Las designaciones fueron propuestas por Agustín Saguier, nuevo tesorero del partido, tras un acuerdo previo entre todos los movimientos internos. El sector hegemónico pasa a ser el Nuevo Liberalismo cuyo líder es el gobernador de Central y presidenciable 2028 Ricardo Estigarribia.

La moción con la lista única fue puesta a consideración en la primera sesión del nuevo Directorio del PLRA la noche del martes último y tuvo una aprobación por unanimidad.

A pedido de Riveros, quien dijo en repetidas ocasiones que busca tener un “gabinete en las sombras”, se crearon las siguientes direcciones y fueron designados sus titulares.

Agustín Saguier y Miguel Abdón Saguier.
Agustín Saguier, nuevo tesorero del PLRA y su padre, el exsenador Miguel Abdón Saguier.

Nuevas direcciones

  • Dirección de Políticas de Educación: Alba Talavera
  • Dirección de Políticas de Salud: Nilsa Sánchez
  • Dirección de Políticas de Seguridad Pública: Horacio Ortiz
  • Dirección de Políticas de Energía: Dip. Freddy Franco
  • Dirección de Función Pública: Fabio Almada
  • Dirección de Políticas de Justicia: Dip. Rodrigo Blanco
  • Dirección de Asuntos Partidarios del Exterior: Mariela del Puerto.
El diputado Rodrígo Blanco, nuevo director de Políticas de Justicia del PLRA.
El diputado Rodrígo Blanco, nuevo director de Políticas de Justicia del PLRA.

Renovación de cargos

Así también fueron renovados los titulares de las siguientes direcciones:

  • Tesorería: Agustín Saguier
  • Secretaría General: Cristian González
  • Secretaría de Actas: Mónica Gómez
  • Dirección de Organización: David Llano
  • Dirección de Estrategia y Política Comunicacional: Diego Riveros
  • Dirección de Asuntos Sindicales: Severo Ríos
  • Dirección de Capacitación y Cultura: Daniel Rojas
  • Relaciones Internacionales: Olga Paredes
  • Dirección de Equidad de Género: Fabiola Galeano
  • Dirección de Asuntos Rurales: Francisco Gayoso
  • Dirección de Asuntos Municipales: David González
  • Dirección de Profesionales y Técnicos: Juliana Boccia
  • Dirección de Asuntos Electorales: Lilian Zayas
  • Dirección de Asuntos Ambientales: Milciades Martínez
  • Dirección de Derechos Humanos: Dip. Dalia Estigarribia
  • Dirección de Asuntos Sociales: Andrés Rojas
  • Dirección Jurídica: Lorena Segovia