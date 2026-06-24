PLRA crea siete secretarías y renueva tesorero y directores

Las designaciones fueron propuestas por Agustín Saguier, nuevo tesorero del partido, tras un acuerdo previo entre todos los movimientos internos. El sector hegemónico pasa a ser el Nuevo Liberalismo cuyo líder es el gobernador de Central y presidenciable 2028 Ricardo Estigarribia.

La moción con la lista única fue puesta a consideración en la primera sesión del nuevo Directorio del PLRA la noche del martes último y tuvo una aprobación por unanimidad.

A pedido de Riveros, quien dijo en repetidas ocasiones que busca tener un “gabinete en las sombras”, se crearon las siguientes direcciones y fueron designados sus titulares.

Nuevas direcciones

Dirección de Políticas de Educación: Alba Talavera

Dirección de Políticas de Salud: Nilsa Sánchez

Dirección de Políticas de Seguridad Pública: Horacio Ortiz

Dirección de Políticas de Energía: Dip . Freddy Franco

Dirección de Función Pública: Fabio Almada

Dirección de Políticas de Justicia: Dip. Rodrigo Blanco

Dirección de Asuntos Partidarios del Exterior: Mariela del Puerto.

Renovación de cargos

Así también fueron renovados los titulares de las siguientes direcciones: