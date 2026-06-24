PLRA crea siete secretarías y renueva tesorero y directores

Las designaciones fueron propuestas por Agustín Saguier, nuevo tesorero del partido, tras un acuerdo previo entre todos los movimientos internos. El sector hegemónico pasa a ser el Nuevo Liberalismo cuyo líder es el gobernador de Central y presidenciable 2028 Ricardo Estigarribia.
La moción con la lista única fue puesta a consideración en la primera sesión del nuevo Directorio del PLRA la noche del martes último y tuvo una aprobación por unanimidad.
A pedido de Riveros, quien dijo en repetidas ocasiones que busca tener un “gabinete en las sombras”, se crearon las siguientes direcciones y fueron designados sus titulares.
Nuevas direcciones
- Dirección de Políticas de Educación: Alba Talavera
- Dirección de Políticas de Salud: Nilsa Sánchez
- Dirección de Políticas de Seguridad Pública: Horacio Ortiz
- Dirección de Políticas de Energía: Dip. Freddy Franco
- Dirección de Función Pública: Fabio Almada
- Dirección de Políticas de Justicia: Dip. Rodrigo Blanco
- Dirección de Asuntos Partidarios del Exterior: Mariela del Puerto.
Renovación de cargos
Así también fueron renovados los titulares de las siguientes direcciones:
- Tesorería: Agustín Saguier
- Secretaría General: Cristian González
- Secretaría de Actas: Mónica Gómez
- Dirección de Organización: David Llano
- Dirección de Estrategia y Política Comunicacional: Diego Riveros
- Dirección de Asuntos Sindicales: Severo Ríos
- Dirección de Capacitación y Cultura: Daniel Rojas
- Relaciones Internacionales: Olga Paredes
- Dirección de Equidad de Género: Fabiola Galeano
- Dirección de Asuntos Rurales: Francisco Gayoso
- Dirección de Asuntos Municipales: David González
- Dirección de Profesionales y Técnicos: Juliana Boccia
- Dirección de Asuntos Electorales: Lilian Zayas
- Dirección de Asuntos Ambientales: Milciades Martínez
- Dirección de Derechos Humanos: Dip. Dalia Estigarribia
- Dirección de Asuntos Sociales: Andrés Rojas
- Dirección Jurídica: Lorena Segovia