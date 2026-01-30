Exmaestra de Celeste Amarilla: “No soy burra; te enseñé a respetar”

En medio de los debates sobre la reforma de la caja fiscal, Celeste Amarilla había señalado la semana pasada que “a los maestros se les dio todo porque son colorados. Por eso se venera a los maestros burros, muchos de ellos burros y mediocres, creando generaciones de paraguayos mediocres”.

En respuesta, una profesora identificada como Teresa Insfrán le respondió en las redes: “Qué vergüenza me das, Celeste. Fui tu maestra de 6º Grado. No soy burra. Te enseñé a respetar a todos. Estoy jubilada. Gano 2.010.000. Y no me arrepiento de haber abrazado esta profesión... Te enseñé con amor. Me duele en el alma escucharte. Soy colorada. No por eso soy mala persona. Ruego a Dios y a Mamá María te ayuden a respetar a todos. Yo no pude”.

Lejos de retractarse, Celeste Amarilla respondió públicamente a su exdocente, reafirmando su postura crítica hacia el sistema educativo actual y diferenciando a los maestros de generaciones pasadas de los docentes actuales.

La senadora sostuvo que los educadores de su época estaban mejor formados y que gracias a ellos se forjaron profesionales con pensamiento crítico y sólidos valores. “Los maestros de mi generación crearon paraguayos y paraguayas formados, con otro sistema educativo”, afirmó.

Según Amarilla, en su etapa escolar los docentes tenían formación en múltiples materias que hoy ya no existen, y el pensamiento crítico se enseñaba desde los primeros grados. “Soy lo que soy y estoy donde estoy gracias a ustedes”, expresó, mencionando a varias de sus antiguas maestras.

Sin embargo, la legisladora señaló que existió un quiebre en la calidad educativa a partir de la década de los 90. “Creo que fue por los 90 que se inició el fin de la calidad educativa y hoy hay generaciones de maestros mediocres creando paraguayos mediocres”, señaló.

En un extenso descargo, Amarilla insistió en que los docentes actuales no pueden compararse con los de generaciones anteriores y los acusó de estar sometidos al Partido Colorado. “No se solidaricen con esta casta de maestros de baja calidad, reducidos a meros votantes, operadores políticos o empleados públicos”, expresó.

Sostuvo que los educadores de antes formaron a los paraguayos que hoy ocupan espacios de poder, pero advirtió que el país enfrenta una crisis de reemplazo generacional debido al deterioro del sistema educativo. “Pensá bien sin fanatismo gremial y vas a ver que tengo razón”, finalizó la senadora dirigiéndose a su exmaestra.