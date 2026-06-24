Yolanda Paredes pide comprar medicamentos en vez de plantas y pasto a la Itaipú

La senadora opositora Yolanda Paredes lamentó que una vez más la Itaipú Binacional estaría derrochado el dinero público en negociados y dejando de lado las necesidades de la ciudadanía.

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Yolanda Paredes indicó que mientras la Itaipú destinará más de G. 18.000 millones en la compra de pasto inglés, bromelia imperial y arbustos japoneses, los pacientes, incluso los enfermos oncológicos, pasan frío en la intemperie en busca de medicamentos y atención medica.

“Estas pues son las cosas que no podemos entender. La gente común no puede asimilar que exista plata para comprar pasto, y no haya plata para comprar enalapril, antibióticos, gasa y jeringa en los hospitales públicos”, manifestó la senadora Yolanda Paredes.

Se preguntó cómo se les explica a las personas que están clamando por medicamentos en los hospitales públicos, que sí tenemos plata para comprar palmeras imperiales, pero no para salvarle de su dolencia o la vida de un familiar.

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“¿Cómo le vamos a explicar a la gente que no tenemos plata para comprar medicamentos, pero sí vamos a derrochar en palmeras imperiales? Estamos hablando de medicamentos básicos que como Estado se debería garantizar", cuestionó la senadora Paredes.

¿Cuál es la prioridad?

La legisladora les pidió además a los senadores oficialistas a que le pregunten a Justo Zacarías cuál es la prioridad para comprar palmeras cuando la gente se muere en los hospitales públicos por falta de medicamentos básicos.

¿Cuál es la prioridad para compra bromelias y palmeras imperiales?¿Dónde vivimos?, en Noruega, para comprar eso. Vamos a comprar jeringas y algodón para abastecer los hospitales. Todos los hospitales se caen a pedazos, no hay ni antibióticos, pero nosotros vamos a comprar palmeras", dijo Paredes.

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La legisladora agregó además: “Nuestra realidad es penosa en los hospitales públicos. No podemos permitir colegas que mientras nuestra gente está muriendo en los hospitales, se gaste en pasto. Háblenle al director de Itaipú, que aterrice y que toque tierra e invierta el dinero en las necesidades”.

Cuestiono también a las autoridades, en especial a la ministra de Salud, María Teresa Barán, por la situación catastrófica de los hospitales públicos.

“Toleramos demasiada negligencia y miserabilidad de nuestras autoridades”, se lamentó Yolanda Paredes.