Beto Ovelar justifica que Peña rinda cuentas ante sus correligionarios antes que al Congreso

Las críticas de sectores de la oposición contra el presidente de la República, Santiago Peña, por presentar un informe de gestión ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) antes de hacerlo el 1 de julio ante el Congreso Nacional, fue defendida por el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar.

Durante una intervención en la Cámara de Senadores, el legislador defendió la decisión del mandatario y argumentó que fue precisamente el Partido Colorado el que lo llevó a la Presidencia de la República mediante el respaldo obtenido en las internas y posteriormente en las elecciones generales.

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“Gracias al apoyo de esa asociación política hoy llega a la Presidencia de la República Santiago Peña”, afirmó Ovelar, al tiempo de cuestionar los reparos expresados por parlamentarios opositores.

“Los partidos políticos son pilares de la democracia”

El senador sostuvo que la presencia del jefe de Estado en la sede partidaria no solo fue legítima, sino también positiva para el sistema democrático.

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Según explicó, los partidos políticos constituyen uno de los pilares fundamentales de la democracia y cumplen una función esencial en la representación ciudadana.

“A mí me pareció, muy por el contrario a la crítica de los colegas, que el presidente de la República fue a dar un informe a sus correligionarios”, expresó.

Ovelar remarcó además que dentro de la ANR existe un amplio espacio para la discusión interna y la disidencia política, llegando incluso a convivir sectores que actúan simultáneamente como oficialismo y oposición dentro del propio partido.

Destaca la participación de sectores disidentes

Como ejemplo de pluralidad, el legislador mencionó que durante la reunión partidaria no solamente intervinieron dirigentes afines al Gobierno, sino también referentes de corrientes internas críticas, como la senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana).

Indicó que representantes del movimiento liderado por el ex presidente Mario Abdo Benítez solicitaron hacer uso de la palabra y les fue concedido ese derecho.

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“Así funcionan en democracia los partidos políticos, con coincidencias y con disidencias”, señaló.

Para Ovelar, este tipo de debates fortalece la vida institucional y posteriormente se trasladan a espacios más amplios de representación, como el Congreso Nacional.

“Es un ejercicio democrático saludable”

El senador Ovelar afirmó que, como afiliado colorado, considera saludable que el presidente dialogue y rinda cuentas ante la dirigencia partidaria.

“Creo saludable este tipo de ejercicio democrático”, manifestó.

No obstante, aclaró que posteriormente corresponde que el mandatario presente su informe ante el Congreso, tal como establece la Constitución Nacional.

Las declaraciones surgieron en respuesta a cuestionamientos de legisladores opositores que consideraron inapropiado que Peña priorizara una rendición de cuentas ante la estructura partidaria antes de comparecer ante el Poder Legislativo que se realizará el 1 de julio.