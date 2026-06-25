Celeste Amarilla trata de “burra” a Rocío Abed por las costosas plantas de Itaipú: “No hace falta bromelia”

Durante una intervención en la Cámara de Senadores, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó que mientras existen reclamos por la falta de medicamentos en hospitales públicos y en el Instituto de Previsión Social (IPS), la binacional contemple gastos millonarios en paisajismo y compra de plantas ornamentales.

La legisladora hizo referencia a las publicaciones periodísticas de ABC Color que revelaron que Itaipú pretende destinar alrededor de US$ 2,8 millones a contratos relacionados con jardinería, incluyendo la adquisición de especies consideradas costosas.

“La señora de Zacarías quiere bromelia, burra”

Si bien Amarilla sostuvo que el Estado debe invertir tanto en infraestructura urbana como en salud, cuestionó la elección de plantas de alto costo para los jardines de la binacional.

“La señora de Zacarías, (Rocío Abed)con esa ínfula que tiene, quiere bromelia, ¡burra!. No hace falta bromelia para que sea lindo. Pone croto y ahorremos el dinero”, disparó la senadora durante su discurso.

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La parlamentaria señaló que existen alternativas mucho más económicas para el paisajismo y puso como ejemplo ciudades de la Costa Azul francesa y el Principado de Mónaco, donde -según afirmó- se utilizan especies más sencillas y de menor costo.

“¿Qué necesidad de poner bromelia? ¿Qué necesidad de poner pasto inglés? Hay plantas más baratas que cumplen la misma función”, expresó.

Polémica por contratos de jardinería en Itaipú

Las declaraciones de Amarilla se producen luego de que salieran a la luz detalles de licitaciones impulsadas por la dirección paraguaya de Itaipú para el mantenimiento de áreas verdes y la creación de jardines.

Según los antecedentes divulgados, uno de los llamados relacionados con plantines y ornamentación presenta incrementos significativos respecto a contratos anteriores. En algunos casos, el precio estimado por unidad prácticamente se triplicó en comparación con valores registrados en 2023.

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Asimismo, un contrato que anteriormente tenía una estimación global cercana a G. 1.658 millones pasó a proyectarse en más de G. 4.173 millones, dentro de un paquete de licitaciones que suman alrededor de G. 18.707 millones.

“Hay que racionalizar el gasto público”

Pese a sus cuestionamientos, Amarilla aclaró que no está en contra de invertir en plazas, jardines o espacios públicos, pero insistió en que los recursos deben utilizarse con criterios de razonabilidad.

“Hay que hacer las dos cosas. Hay que tener salud de calidad y también espacios públicos lindos. Pero no es racionalizar el gasto público gastar tres millones de dólares en jardinería cuando se puede gastar mucho menos”, sostuvo.

La senadora aprovechó además su intervención para reiterar críticas a las autoridades del IPS por la insistencia en impulsar una ley de emergencia para adquisiciones que, según afirmó, ya pueden realizarse mediante procedimientos abreviados previstos en la legislación vigente.