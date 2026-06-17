ANR: Peña pinta un “país de maravillas” y se queja amargamente por las críticas a su Gobierno

El presidente de la República, Santiago Peña, presentó hoy su informe de gestión ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a cargo de su mentor político, Horacio Cartes, quien es jefe del movimiento Honor Colorado. La rendición de cuentas fue antes, como desde hace tres años, de presentar ante el Congreso Nacional el próximo miércoles 1 de julio, así como dispone la Constitución.

En la sala de sesiones de la Junta de Gobierno, el presidente Santiago Peña, acompañado de sus ministros del Poder Ejecutivo, dio un largo discurso, con varios pasajes, visiblemente molesto por las críticas a su Gobierno.

Inició su alocución, diciendo que aborrece las divisiones y citó al fundador del Partido Colorado, Gral. Bernardino Caballero. Dijo que “llama a la concordia y a la construcción de la paz”.

Aseveró que “aquellos profetas de la división le quieren ver pelear” con Horacio Cartes

“Por eso no permitimos que grupos económicos y mediáticos, con intereses mezquinos, que buscan la división. Aborrecemos las peleas. A ellos no les gusta este abrazo, no les gusta la democracia”, aseveró.

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Dijo que ciertos conglomerados económicos y mediáticos tienen el “sueño del fin de los partidos políticos”. Ellos sueñan con el fin de los partidos, porque son mezquinos. Sueñan con la ausencia de los partidos políticos porque con partidos políticos débiles, pueden imponer sus agendas empresariales y mediáticas. La democracia no les viene bien", manifestó Peña.

Seguidamente, el presidente de la República dijo que desde el Partido Colorado justifica su presencia en el poder y afirmó que luchará para que la democracia sea modelo de elección

“Les digo a estos medios de comunicación que se retiran de la sala para no escuchar mi discurso, que somos el partido político más democrático del país. No como esos partidos que hacen encuestas por urnas delivery y resuelven candidatos entre cuatro paredes", aseveró.

Agregó: “Donde haya odio, traeremos construcción, amor y devoción. El coloradismo está en su mejor momento”.

También dijo que los medios de comunicación y ciertos intelectuales están fuera de la “realidad”.

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Ejes de su informe ante la ANR

Crecimiento Económico Histórico: Se destaca el crecimiento del PIB del 6,6% alcanzado en 2025 y proyectará un escenario donde Paraguay continuará liderando el desarrollo en la región.

Generación de Empleo: La creación de más de 242.000 nuevos puestos de trabajo, lo que impulsará una mayor formalización laboral y apuntará a mantener el desempleo en el mínimo histórico del 3,6%.

Reducción de la Pobreza: Las cifras de los programas sociales que ubican la pobreza total en un 16% y la pobreza extrema en un 2,4%.

Seguridad y Defensa: Incorporación de 15.000 nuevos agentes policiales junto con una mayor dotación de equipamiento para la institución. Además, la modernización militar con la incorporación de aviones Super Tucano y radares de vigilancia aérea para proteger la soberanía.

Inversión sin Precedentes en Salud: Ejecución de más de 500 millones de dólares destinados a la mayor renovación de la infraestructura hospitalaria en décadas. Se destacan las construcciones del nuevo Hospital de Itauguá, así como los nuevos hospitales generales en Concepción, Curuguaty, Mariscal Estigarribia, Asunción, Santaní y del Este.

Innovación y Tecnología: Proyecto “Yguazú Digital” en alianza con Taiwán, el cual construirá uno de los centros soberanos de inteligencia artificial más grandes del mundo y posicionará al país como el principal hub tecnológico del Cono Sur.

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Enumeró logros

En su discurso, Peña hizo un largo recuento de su gestión en el Poder Ejecutivo. Dijo que Paraguay, desde hace tres años, vive el “mejor momento económico de la historia”.

“Nunca antes, tuvimos inversiones extranjeras. Nunca antes una clase media en expansión. Nunca antes estuvimos en la vidriera internacional. No es casualidad, es fruto de la estabilidad del Partido Colorado”, expresó.

Dijo que la ANR trajo la democracia e instaló los derechos fundamentales. Indicó que, luego de sentar las bases republicanas, en los últimos años ahora la economía crece.

Según Peña, en el país hay un crecimiento económico por encima del 4 por ciento. “Es algo inédito en la era democrática, solo alcanzado en el periodo de la construcción de Itaipú. Pero a los visionarios del derrotismo les tengo una mala noticia, el Paraguay seguirá creciendo de la mano del Partido Colorado”, subrayó.

Siguiendo con sus logros, dijo que “la microeconomía sí le llega a la gente”.

Ataque en Santa Rita

En otro momento de su alocución, Peña se refirió al ataque con bombas a entidades financieras en Santa Rita, departamento de Alto Paraná. Dijo que el “Estado no se repliega” ante bandas criminales. “No, nos replegaremos. Perseguiremos de manera implacable”, sostuvo.

En otro momento, según el titular del Poder Ejecutivo, Paraguay ya no es corredor de la cocaína con destino a Europa. Mencionó que se golpeó al crimen organizado.

Sigue tiroteando al gobierno anterior

Como es recurrente desde hace tres años, Santiago Peña volvió a recordar en varios pasajes de su discurso al gobierno colorado de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

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Dice que “le duele” el sistema de salud y el reclamo de Cartes

Peña también se refirió al sistema de salud pública. Dijo que hay muchas necesidades y que es “consciente”.

“Siento el dolor por el sistema de salud, mientras haya un paraguayo que no sea atendido en su salud.”, manifestó el mandatario.

Sobre el punto, Horacio Cartes le exhortó al fortalecimiento del sistema de salud, personal de blanco, insumos y medicamentos todo el año. “La salud constituye un derecho fundamental. Nunca más un paraguayo debe privarse de una atención médica, la mejora de la infraestructura, recursos humanos. Más acciones concretas para mejorar la calidad de vida. La salud debe ser una causa nacional que llegue a todo país", expresó Cartes.

Finalmente, la Junta de Gobierno aprobó de manera unánime el informe de gestión de Peña.

Lea a continuación el discurso completo de Santiago Peña en la ANR: