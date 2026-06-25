La Itaipú pretende pagar el triple por plantas de jardín en millonario contrato

Un simple comparativo entre los últimos contratos firmados por la Itaipú Binacional y las actuales convocatorias para el mantenimiento de sus áreas verdes deja al descubierto un escandaloso esquema de incrementos de precios. A modo de ejemplo, un solo llamado, que en 2023 tenía un monto global estimado de G. 1.658 millones, se infló súbitamente a G. 4.173 millones para este año.

La dirección paraguaya de la entidad, comandada por Justo Zacarías Irún, pretende gastar en este ejercicio un total de G. 18.707 millones (alrededor de US$ 2,8 millones) a través de dos licitaciones paralelas. Una destinada al “mantenimiento de áreas empastadas, planteras, taludes y poda de árboles”, y otra enfocada en el “diseño y creación” de jardines, que incluye un catálogo para la compra de flores.

Hasta casi tres veces

El caso más evidente de costos inflados se detecta en la convocatoria para la adquisición de plantines destinados a dos sectores clave de la entidad: las áreas bajo dominio institucional y las áreas externas de la Itaipú. El 12 de septiembre de 2023, en los inicios del actual gobierno, la binacional adjudicó este servicio sobre la base de un presupuesto estimado de G. 1.658 millones.

El desglose documental de ese entonces muestra que para el suministro de 20.000 plantas pequeñas (Tipo I) estaba previsto abonar G. 2.750 por unidad; para la compra de 5.000 plantas pequeñas (Tipo II), G. 15.950 cada una; para 2.500 plantas medianas, G. 80.556 por unidad; y para 2.500 plantas grandes, G. 165.000 por cada ejemplar.

El paquete incluía además el control de plagas y enfermedades a G. 280.500 por operación, y el suministro e implantación de pasto ornamental a G. 20.900 el metro cuadrado.

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Sin embargo, el 15 de junio de este año, con Zacarías Irún ya consolidado en Itaipú, la binacional lanzó un llamado idéntico pero con valores severamente alterados. Ahora la convocatoria estima un presupuesto base de G. 4.173 millones; es decir, un abultado incremento de G. 2.515 millones más en comparación con el periodo anterior.

Gastos no reembolsables

Es en el ítem de compras donde quedan expuestos los sobrecostos. En el nuevo pliego, por las mismas plantas pequeñas por las que se pagaba G. 2.750, ahora se pretende desembolsar G. 7.425 por unidad (un aumento del 170%). En tanto, las plantas pequeñas Tipo II saltaron de G. 15.950 a G. 30.800 cada una. Solo en estos dos ítems los incrementos duplican y hasta rozan el triple del monto presupuestado hace menos de tres años.

A este festival de aumentos, la administración de Itaipú le sumó un llamativo aditivo para la nueva convocatoria. Se trata de un rubro de G. 440 millones en concepto de “gastos reembolsables” a favor del proveedor, inyectando aún más dinero a la licitación.

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Los escasos datos que la binacional transparenta en su portal revelan que en 2023 la provisión de plantas fue adjudicada a la firma Anisinox Import Export SA (representada por Blas Valerio Mareco Paredes) por un total de G. 1.450 millones. Por su parte, el servicio de mantenimiento de las áreas verdes vigentes quedó en manos de la contratista MD SRL (vinculada a Jesús Augusto Ortiz Torres) en 2024, mediante un contrato de G. 8.644 millones.