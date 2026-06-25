PLRA busca romper hegemonía colorada y exige un contralor opositor

El martes 30 de junio vence el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de contralor general de la República, que actualmente ocupa el colorado Camilo Benítez Aldana y que puede aspirar al rekutú.

En su primera resolución, el nuevo directorio del PLRA resolvió reinvindicar para un liberal o un opositor el cargo de contralor, propuesta presentada por el senador Líder Amarilla.

“Estamos muy contentos porque el PLRA, por unanimidad en el directorio, aprobamos que la Contraloría General de la República sea reivindicado, o sea, podamos competir para que un contralor sea del Partido Liberal Radical Auténtico”, indicó el legislador.

Manifestó que quieren que la oposición ocupe ese cargo debido ya que no puede ser una persona, o un partido político juez y parte a la vez. “El Partido Colorado gobierna y el Partido Colorado controla y eso no puede ser”.

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“Los amigos no le controlan a los amigos y se producen irregularidades en todas las administraciones públicas, ya sea IPS, Salud Pública y todo lo que ya sabemos”, remarcó.

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El problema principal con el que van a encontrarse en esta situación es con la falta de votos, a lo que Amarilla señaló que ahí será clave la disidencia colorada. “Con ellos debemos construir esa mayoría para poder designar un contralor de la oposición al gobierno”.

“Nosotros le instamos a los liberales que se presenten a competir y se van a inscribir varios candidatos de primer nivel. Currículum, liberales capacitados, pero vaya patadas”, indicó el senador.

Para finalizar, dejó en claro que si es por currículum tiene para competir con el Partido Colorado, pero que lastimosamente por votos o por amistad se elige la Contraloría.