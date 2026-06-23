PLRA reclama la Contraloría y exigirá mediciones, renuncias y “respeto” a otros partidos opositores

En su primera resolución, el nuevo Directorio del PLRA resolvió reinvindicar para un liberal o un opositor el cargo de Contralor General de la República, encomendar al presidente del partido, Alcides Riveros, encabezar el diálogo con los parlamentarios para garantizar dicha votación e instar a los afiliados liberales a presentarse como candidatos al cargo de contralor.

La propuesta fue presentada por el senador Líder Amarilla y tuvo la aprobación.

Durante el debate, también hicieron uso de la palabra los senadores Ever Villalba y Dionisio Amarilla (liberocartista), excandidatos a presidir el partido y quienes no forman parte del Directorio. Ambos se comprometieron a integrar una comisión con miras asegurar la unidad en las elecciones municipales del 4 de octubre.

Horacio Ortiz Albrecht, intendente de Ypané, cuestionado por la Contraloría, dijo que dicho ente se dedica especialmente a perseguir a jefes municipales liberales.

“Nadie va a entregarse”

Riveros dijo que ya viene conversando con parlamentarios del tema y advirtió. “Yo les quiero decir que nosotros como partido vamos a actuar de forma institucional, y quiero que sepamos que institucional significa que va a haber negociaciones de un lugar a otro lugar y hay que respetar eso. Acá nadie se va a ir a entregarse, pero se va a hablar institucionalmente como partido para a reivindicar ese espacio para el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)”, aseveró.

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Posteriormente tanto Riveros como otros miembros del nuevo Directorio hicieron énfasis en que de ahora en más el PLRA exigirá “respeto” y presionará a otros partidos opositores fraternos y aliados a que sus intendentables se sometan a mediciones y renuncien para no dividir votos en distritos peleados por los liberales.

Riveros señaló que hay 102 distritos con más de un candidato opositor y que no van a aceptar imposiciones de partidos que tienen internas “de pocos votos” mientras el PLRA tiene internas con 15.000 votos.

Estigarribia acusa a Yo Creo y Cruzada de ser financiados por la ANR

El intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, hermano del gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia, acusó a otros partidos opositores, puntualmente a Yo Creo y Cruzada Nacional de ser financiados por el Partido Colorado. “Divide y venceras”, ironizó molesto.

Riveros y otros miembros anunciaron que presionarán especialmente a los otros candidatos opositores en Acahay, Villa Elisa y Presidente Franco.

Antonio Buzarquis, vicepresidente del PLRA, exigió que los candidatos de otros partidos se sometan a mediciones. Pero en otra intervención pidió a sus correligionarios no ser muy prepotentes para no perder aliados.

ANR financia a Yo Creo, repiten

Atilio Alegre acusó a Yo Creo de atacar solamente a la candidata a la intendencia del PLRA en Presidente Franco, la diputada Roya Torres (esposa del intendente saliente Roque Godoy), pero no atacar a los candidatos colorados.

También dijo que la ANR financia candidaturas de Yo Creo en distritos como Tavapy.

Agustín Saguier urgió que el Directorio y el presidente del PLRA exiga a los partidos “fraternos” que no vuelvan a faltarle el respeto al partido y presionar para que bajen sus candidaturas. Coincidió con esta postura el diputado Rodrigo Blanco.

Secretismo

El llamado a sesión del Directorio no fue difundido en grupos de WhatsApp consultados por comunicadores de medios independientes. Supuestamente la convocatoria debían ser divulgada por el equipo de Prensa de la gobernación de Central pero solo se alertó de la sesión ya iniciada la asamblea.