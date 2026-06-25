PLRA convoca a partidos opositores para exigirles unificar candidaturas

Operadores políticos y candidatos a intendentes del PLRA recientemente expresaron su temor que la ANR les arrebate numerosas comunas debido a que compiten con otros aspirantes de Yo Creo y Cruzada Nacional que dividirán los votos.

Sergio Estigarribia, intendente de Villa Elisa y hermano del gobernador de Central Ricardo Estigarribia, incluso acusó a dichas agrupaciones de estar financiadas por el Partido Colorado.

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A esto se suma que tanto Ricardo Estigarribia, del movimiento Nuevo Liberalismo, como el líder de Yo Creo, Miguel Prieto, aspiran a la presidencia de la República en los comicios generales del 2028.

Ante este panorama, el presidente del PLRA, Alcides Riveros convoca a los líderes de otros partidos opositores a una reunión para este viernes a las 17:00 en el Directorio, sede de Asunción.

Entre los puntos a tratar está la “evaluación del proceso electoral municipal 2026, con énfasis en la situación de los distintos distritos, la construcción de consensos y la unificación de candidaturas de la oposición”.

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“Exito manté como furgón de cola de otros”, les dice Payo

Paraguayo Cubas, líder de Cruzada Nacional, primero recibió molesto la postura. “Directorio liberal ya empezamos con lo mismo. Así como me endilgaron falsamente que me vendí a los narcos (el cartismo) en 2023, a quienes ustedes piden cargos hoy, siguen jodiendo lastimosamente, y les digo bye babies.

Cruzada modestamente desde hoy tiene su propio camino al 2028 y sin ustedes. Éxito manté como furgón de cola de otros”, escribió en sus redes sociales.

Pero tras recibir la invitación de Riveros cambió de discurso. “Cruzada Nacional ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo todos los acuerdos firmados con el PLRA y otros partidos políticos con vistas a las elecciones municipales del 2026, ya sea en alianzas o apoyos recíprocos de candidaturas. salud”, expresó.